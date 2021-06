PSO: Kinija laimėjo kovą su maliarija

„Šiandien sveikiname Kiniją, kad šalis išsivadavo nuo maliarijos“, – sakė PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.

Sunkiai pasiekusi pergalę, Kinija prisijungė prie augančio skaičiaus šalių, kurios demonstruoja pasauliui, kad ateitis be maliarijos yra įmanomas tikslas. Iki šiol, PSO duomenimis, 40 valstybių laimėjo kovą su maliarija ir gavo atitinkamą sertifikatą. Kinija yra pirmoji šalis per 30 metų, kuriai vakariniame Ramiojo vandenyno regione pavyko šis persilaužimas. Penktajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Kinija registruodavo po 30 mln. maliarijos atvejų per metus. Gausybė vyriausybinių programų padėjo sumažinti infekcijų skaičius.

Pasak PSO, Kinija jau prieš dešimtmečius pradėjo rizikos teritorijose dalyti medikamentus ligos prevencijai. Be to, buvo sistemingai mažinamos moskitų veisimosi vietos. Plačiai prieinami tapo repelentai ir apsauginiai tinkleliai.

Maliariją platina maliariniai uodai. Parazitas sukelia infekcinę ligą, kuri, be kita ko, pasireiškia aukšta temperatūra, galvos skausmais ir šaltkrėčiu. Jei maliarija greitai negydoma, gali sukelti pavojų gyvybei.

Remiantis naujausia PSO ataskaita, 2019 metais pasaulyje registruota 229 mln. maliarijos atvejų. 2018-aisiais jų buvo 228 mln. 2019 metais nuo maliarijos mirė 409 000 žmonių, 2018-aisiais – 411 000. Labiausiai ligos paveikta yra Afrika, kur pastaruoju metu pasireiškė 94 proc. visų maliarijos atvejų.