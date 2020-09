Profesorius: kokia rizika užsikrėsti koronavirusu lėktuve?

„Komerciniuose lėktuvuose įrengti HEPA filtrai, kurie yra naudojami ligoninių izoliatoriuose ir surenka 99,97 proc. ore esančių dalelių ir žymiai sumažina virusų plitimo riziką. Be to, oras lėktuve visiškai pasikeičia 10–12 kartų per val., o oro kokybė jame aukštesnė nei įprastuose pastatuose. Dėl didelio oro pasikeitimo greičio mažai tikėtina užsikrėsti nuo keleivio, sėdinčio už kelių eilių, bet nuo arčiau sėdinčių keleivių užsikrėsti vis dėlto galima“, – feisbuke pirmadienį rašė profesorius.

Anot jo, vien galinga lėktuvo filtravimo sistema nepadės išvengti infekcijos protrūkio, jeigu nebus kontroliuojama, kad vidurinė sėdynė būtų laisva ir būtų dėvimos kaukės. Taip yra dėlto, kad užsikrėtęs žmogus viruso daleles į orą paskleidžia greičiau nei jos yra pašalinamos iš lėktuvo salono.

„Vieno skrydžio iš Londono į Hanojų metu keleiviai nedėvėjo kaukių ir vienas infekuotas asmuo užkrėtė 14 žmonių. Kito skrydžio iš Singapūro į Kinijos Hangdžou miestą visi keleiviai dėvėjo kaukes. Nepaisant to, kad 15 reiso keleivių buvo Uhano gyventojai su įtariamais ar patvirtintais COVID-19 atvejais, vienintelis kelionėje užsikrėtęs vyras skrydžio metu nusiėmė kaukę ir sėdėjo netoli keturių Uhano gyventojų, kuriems vėliau buvo nustatytas užsikrėtimas koronavirusu. Kelionė lėktuvu yra mažai rizikinga, jeigu laikomasi saugumo priemonių. Saugių skrydžių!“ – rašė S. Čaplinskas.

Kaip jau skelbta, per praėjusią parą patvirtintas 51 naujas koronaviruso atvejis, bendras susirgimų skaičius Lietuvoje siekia 3386.

Šiuo metu koronaviruso infekcija tebeserga 1215 asmenų, 2071 – pasveiko.

Nuo COVID-19 iš viso mirė 87 asmenys, dėl kitų priežasčių mirė 13 užsikrėtusiųjų.

Per praėjusią parą laboratorijose ištirtas 1382 ėminiai, iš viso iki šiol ištirta 695 tūkst. 521 mėginys.

Izoliacijoje yra 8089 žmonės.

Nuo birželio 1 dienos Lietuvoje nustatyti 229 įvežtiniai atvejai. Per praėjusią parą išaiškinti trys įvežtiniai atvejai: du – Vilniaus apskrityje asmenims, grįžusiems iš Ispanijos ir Latvijos, vienas – iš Suomijos grįžusiam kauniečiui.