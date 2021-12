Profesorius apie audrą sukėlusį SEL koncertą: galimybių pasą turintys žmonės nėra saugūs

– Po SEL koncerto viešojoje erdvėje paplito vaizdo įrašai ir nuotraukos iš reginio ir tautiečiai pasipiktino, kad daugelis koncerte buvusių žmonių kaukių nedėvėjo. Pats atlikėjas Egidijus Dragūnas sakė, kad į renginį ėjo žmonės, turėję galimybių pasus. Kaip jūs vertinate šią situaciją?

– Situaciją turbūt reikia vertinti iš medicininės ir iš socialinės pusės. Pirmiausia, puikiai suprantame, kad socialinis gyvenimas negali visą laiką būti paralyžiuotas – reikia įvairių renginių ir ypač prieš šventes. Dėl neigiamos psichologinės įtampos ir nuovargio per pandemiją žmonių sveikata apskritai pablogėjo ir dažnai žmonės net nebegirdi, kas jiems yra sakoma ir siūloma.

Kalbant apie tokius renginius iš medicininės pusės, tai prieš renginį turėjo būti pateiktos aiškios rekomendacijos. Tai, koks dabar formuojasi naratyvas visuomenėje, tame tarpe ir renginių organizatoriams, kad jeigu žmonės turi galimybių pasą, tai jie yra saugūs. Ir žmonės saugūs, ir renginys saugus. Čia yra netiesa, tai yra klaidingai suformuotas naratyvas iš tų, kas paskleidė tokią idėją – pasiskiepijai, turi galimybių pasą ir jau gali nebesisaugoti.

Palyginkime šio renginio skirtumus, tarkim, su muzikiniu projektu „X faktorius“, kurį mačiau per televizorių. „X faktoriuje“ visi žiūrovai buvo su kaukėmis, o į SEL koncertą žmonės ėjo kitaip – jie turbūt ėjo pasiausti, padainuoti. Ir turbūt buvo sunku tikėtis, kad jie ten būtų ir šūkautų su kaukėmis. O juk, kai žmogus garsiai kalba, dainuoja, šūkauja, tai mediciniškai nustatyta, kad jis išskiria dar daugiau virusų.

Renginio saugumą būtų padidinę, ne padarę absoliučiai saugų, bet padidinę renginio saugumą, jei tą pačią dieną būtų sudaromos galimybės ir būtų reikalaujama, kad visi žmonės būtų atlikę greituosius antigeno testus. Nekalbu apie tai, kad renginys būtų visiškai saugus, bet viruso plitimo rizika būtų ženkliai sumažinta. Dabartiniame mūsų gyvenimo etape mes turėtume suprasti, kaip sumažinti riziką, nes rizikos neišvengsime dar ilgai – kol virusas cirkuliuos ir visi nebūsime įgiję imuniteto –, bet sumažinti riziką galime ir tam yra įvairios priemonės. Ir kiekvienas mūsų atitinkamoje situacijoje galėtume tuo remtis, nes yra dvi priemonių grupės – medicininės (skiepai ir testai) ir ne medicininės (kaukės, ventiliacija, atstumai). Ir organizatoriai galėjo pasirūpinti tinkama ventiliacija, priminti apie kaukes, o kas galėjo, kad dėvėtų ir respiratorius, pasirūpinti, kad nesimaišytų žmonių srautai ir pan. Iš esmės infekcinių ligų epidemiologija remiasi tuo, kad mažinti kontaktus, mažinti kontaktų laiką, nes tada sumažės rizika, tada sumažės ir sergamumas. Bet į koncertą žmonės ir ėjo, kad norėjo kontakto, praleisti laiką kartu.

– Minėjote, kad garsiai kalbant ar dainuojant, viruso į aplinką pasklinda daugiau. Ar garsiai kalbant, dainuojant, rėkaujant verta dėvėti kaukę, nes galbūt ji nebeatlieka savo funkcijos?

– Ar yra prasmė dėvėti šalmą, kai važiuoji motociklu?

– Yra prasmė.

– Jūs ir atsakėte. Čia lygiai tas pats. Rizika bus mažesnė, nes vis tiek viruso mažiau paskleisi į aplinką ir mažiau jo įkvėpsi. Lygiai taip pat yra ir su šalmu – jei pateksi į baisią avariją, šalmas nepadės, priešingu atveju, jis tave gal apsaugos net nuo menkiausio nubrozdinimo. Tie, kas sako, kad kaukės visai nepadeda ir pan., tai jie nesupranta elementarių fizikos dėsnių, ne tik medicinos ir epidemiologijos. Tam, kad virusas galėtų mus pažeisti ir sukelti ligą, tai reikia, kad pakankamas jo kiekis patektų į mūsų organizmą jam būdingu keliu ir kad mūsų organizmas neturėtų pakankamai jėgos jam pasipriešinti – būtų nusilpęs imunitetas. Tai čia ir yra infekcinė dozė ir imunitetas ir kaip jie tarpusavyje koreliuoja. Tai čia tas pats, kaip ir pateikiau pavyzdį su motociklu – žiūrint, kokiu greičiu jis važiuoja, kokias apsaugas dėvi, į kokią nelaimingą situaciją jis papuola ar nepapuola. Tai uždaroje patalpoje, kai daug žmonių aplinkui, aišku, kad tikimybė patekti į avariją, yra labai didelė. Daug kontaktų, vienas šalia kito ilgai būna, kvėpuoja, rėkauja, šūkauja. Tai sumažinti gali tinkama ventiliacija, kaukė. Nėra kaukės – rizika didelė ir belieka tikėtis, kad šalia nebus žmogaus, kuris paskleis daug virusų.

– E. Dragūnas prisiminė ir neva kažkada buvusio sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos pasakytus žodžius, kad svarbu plauti rankas, o kam tos kaukės. Kaip vertinate tokius žodžius?

– Buvęs ministras prikalbėjo daug nesąmonių, tai nebūtina jas kartoti. Grįžkime prie pavyzdžio su motociklu, tai gal pirštinių nereikia, gal tik šalmo pakanka? Čia lygiai tas pats – viena apsaugos priemonė neeliminuoja kitos svarbos. Pagrindinis viruso plitimo kelias yra ne rankos, tai plinta oro lašeliais. Žmogus užsikrečia, kai prikvėpuoja arba privalgo (ypač vaikai) daug viruso.

– Kokia jūsų prognozė – bus po šio koncerto atvejų protrūkis ir kada to galima tikėtis?

– Nebūtinai turi būti didelis protrūkis ir būtent dėl šio koncerto. O kada? Po savaitės tiems, kurie prikvėpavo pakankamai viruso, gali pasireikšti simptomai. Bet kas trečiam gali nepasireikšti simptomai, net jei bus užsikrėtęs, ir platins virusą pats to nežinodamas. Tada vieni galės lengvai pasakyti, kad užsikrėtė koncerte, kiti – kad parduotuvėje, o kur įrodymai? Tai labai sunku įrodyti, nes turi būti aiški ne tik epidemiologinė analizė, bet ir laboratoriniai tyrimo duomenys, kad būtų galima aiškiai atsekti seką ir surišti atvejus, kad vieno žmogaus virusas yra iš to paties šaltinio, kaip ir kito žmogaus virusas. Ar daug buvo įrodyta, kas užsikrėtė per Kaziuko mugę ar „Žalgirio“ rungtynes ir pan.? Tačiau tai nereiškia, kad nereikia stengtis padaryti tokių renginių maksimaliai saugiais – tiek iš organizatorių, tiek iš dalyvių pusės, tiek iš sprendimų priėmėjų rekomendacijų.

– Ką patartumėte žmonėms, kurie buvo koncerte, ir dabar suprato, kad pasidavė teigiamoms emocijoms, nesilaikė saugumo reikalavimų ir jaučiasi nesaugiai?

– Ne tik šiame koncerte buvusiems, bet apskritai visiems žmonėms, kurie buvo išvykę aplankyti savo artimųjų iš kitų „burbulų“ ir panašiai, tai pasiūlymas būtų vienas – stebėti savo sveikatos būklę ir kas gali sau leisti praėjus penkioms dienoms nuo įtartinai rizikingo kontakto pirmą kartą atlikti greitąjį antigeno tyrimą. Kitą pakartoti po trijų dienų. Didelė tikimybė, kad žmogui, kuriam nepasisekė ir jis prikvėpavo didelę viruso dozę, testas tai gali parodyti. Neigiamas testo atsakymas gali būti klaidingai neigiamas, bet jeigu bus teigiamas – tai greičiausiai jis parodys teisingai, nes teigiami atsakymai gerai koreliuoja su užsikrėtimo faktu.

Epidemiologai, pamatę vaizdus iš koncerto, griebiasi už galvos ir sako, kad tokio masto renginyje kaukės, jei netaikomos išimtys, visiems yra griežtai privalomos.

„Uždarose patalpose ir erdvėse yra reikalingos medicininės kaukės arba respiratoriai. Ypatingai dabartiniu metu, kai tikrai Lietuvoje jau plinta omikron atmaina“, – LNK sakė epidemiologė Daiva Razmuvienė.

Dėl šio koncerto tyrimą pradėjo ne tik policija, bet ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. „Renkama visa informacija, kurią įmanoma rasti, ir bus vykdomas tyrimas, bus duodami paklausimai atsakingoms institucijoms, organizatoriams ir kitiems atsakingiems asmenims, renkama medžiaga ir priimami sprendimai“, – teigė Visuomenės sveikatos saugos skyriaus patarėja Inga Šapokaitė.

Epidemiologai sako, kad plintant omikron atmainai, po SEL koncerto koronaviruso statistika paaiškės greitai, nes vienas žmogus gali užkrėsti bent dešimt kitų.

„Žmonės, kurie galimai galėjo turėti vieną ar kitą užkratą, kalbant apie omikron, mes rezultatus galime turėti greitu laiku, nes inkubacinis šio omikron laikotarpis yra žymiai trumpesnis, nes jis nesiekia kartais ir septynių dienų“, – sakė D. Razmuvienė.

Kaip jau buvo skelbta, NVSC tebevykdo ir tyrimą dėl pažeidimų SEL koncerte Vilniuje, Kalnų parke.