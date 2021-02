Profesorius apie nepageidaujamas reakcijas į COVID-19 vakciną: kaip dažnai jos pasireiškia?

„Didėja žmonių susidomėjimas nepageidaujamomis COVID-19 skiepų reakcijomis. JAV išsamiai paskelbė nepageidaujamų reakcijų statistiką. JAV ligų kontrolės centras (CDC) parengė apžvalgą apie nepageidaujamas reakcijas po skiepo COVID-19 vakcinomis. JAV gyventojams per pirmąjį vakcinacijos mėnesį (2020 12 14–2021 01 13) iš viso įskiepyta 13,8 mln. vakcinų nuo COVID-19 ligos dozių“, – socialiniame tinkle rašė profesorius.

S. Čaplinsko teigimu, per tą laikotarpį buvo užregistruoti 6 994 pranešimai apie nepageidaujamas reakcijas po vakcinacijos, iš kurių 90,8 proc. buvo priskirti prie nesunkių ir 9,2 proc. – prie sunkių. „JAV gyventojai skiepyti „Pfizer-BioNTech“ ir „Moderna“ vakcinomis. Galvos skausmas (22,4 proc.), nuovargis (16,5 proc.) ir galvos svaigimas (16,5 proc.) buvo dažniausiai pasitaikantys nepageidaujami reiškiniai po vakcinacijos bet kuria vakcina. Taip pat buvo pranešta apie retus anafilaksijos atvejus – sunkią alerginę reakciją, kuriai reikalinga medicininė pagalba – vartojant abi vakcinas, t. y. buvo patvirtinti 62 pranešimai apie anafilaksiją, 46 (74,2 proc.) gavus „Pfizer-BioNTech“ vakciną ir 16 (25,8 proc.) gavus „Moderna“ vakciną. Šios sunkios nepageidaujamos reakcijos dažnis siekė 4,5 atvejo vienam milijonui dozių ir tai mažesnis nei anksčiau agentūros nurodytas penkių atvejų milijonui dozių dažnis. Palyginimui su kitomis vakcinomis, tai anafilaksija po skiepo inaktyvuota gripo vakcina siekia 1,4 atv./mln. dozių, pneumokokine polisacharidine vakcina 2,5 atv./mln. dozių bei po skiepo gyva susilpninta herpes zoster vakcina – 9,6 atv./mln. dozių“, – statistiką aptarė profesorius.

Po antrosios „Pfizer-BioNTech“ vakcinos dozės įskiepijimo karščiavimas ir šaltkrėtis užregistruotas 4 kartus dažniau nei po pirmosios dozės.

„Abiejų vakcinų saugaus stebėjimo rezultatai rodo didelį vakcinų reaktogeniškumą. Buvo pranešta apie didesnį reaktogeniškumą po antrosios „Pfizer-BioNTech“ dozės nei po pirmosios, ypač kitą dieną po vakcinacijos (duomenų apie antrąją „Moderna“ vakcinos dozę nebuvo). Po antrosios „Pfizer-BioNTech“ vakcinos dozės įskiepijimo karščiavimas ir šaltkrėtis užregistruotas 4 kartus dažniau nei po pirmosios dozės. Pastarojo vertinimo duomenimis, nepageidaujamų reakcijų dažnis yra panašus į abiejų gamintojų klinikinių tyrimų išvadas, kuriose dažniausiai buvo pranešta apie nepageidaujamas reakcijas, tokias kaip injekcijos vietos skausmą, nuovargį, galvos skausmą ir raumenų skausmą“, – vardijo S. Čaplinskas.

„Taip pat CDC apžvalgoje pranešta apie 113 mirčių po skiepijimo, tačiau turima informacija, įskaitant mirties liudijimus ir skrodimo ataskaitas, neparodė priežastinio ryšio tarp vakcinacijos nuo COVID-19 ir mirčių. Pasak CDC, dvi JAV patvirtintos naudoti COVID-19 vakcinos turi patikimą saugumo profilį, be jokių naujų problemų, rastų duomenyse, surinktuose per pirmąjį skiepijimo mėnesį“, – socialiniame tinkle rašė profesorius.

Primename, kad per praėjusią parą šalyje nustatyti 263 nauji COVID-19 atvejai, mirė šeši žmonės. Pastarųjų 14 dienų sergamumas koronavirusine infekcija 100 tūkst. gyventojų siekia 242,9 atvejo. Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 194 tūkst. 333 žmonės.

Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvi 179 tūkst. 624 žmonės, deklaruota – 131 tūkst. 245 pasveikusieji. Statistiškai šiuo metu serga 8122 žmonės, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 56 tūkst. 501. Deklaruotu sergančiuoju Statistikos departamentas laiko asmenį, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis ir ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo. Statistinis sergantysis yra asmuo, kuriam liga buvo patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Praėjus šiam terminui, žmogus laikomas statistiškai pasveikusiu. Anot departamento, statistinių sergančiųjų rodiklis gali būti tikslesnis vertinant populiacijos sergamumą, nes tarp deklaruotų sergančiųjų gali būti atvejų, kai asmuo jau nebeserga, bet šeimos gydytojas nėra patvirtinęs ligos pabaigos.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3178 žmonės. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejamos 6180 mirčių.

Praėjusią parą skiepijama nebuvo. Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze iš viso paskiepyta 121 tūkst. 150 žmonių, abiem dozėmis – 67 tūkst. 14 žmonių.

Praėjusią parą šalyje atlikti 2952 molekuliniai (PGR) tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 2 mln. 44 tūkst. 653. Be to, per parą atlikti 58 antigeno tyrimai. Iš viso jų atlikta 29 tūkst. 588. Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 7,8 procento.