Ukrainos kariams šiuo metu labiausiai trūksta ne kraujo, o priemonių jam surinkti

– Kelintus metus vyksta tokia akcija?

– Ši akcija, skirta būtent laisvės gynėjams atminti, jau rengiama kelerius metus. Tai labai graži tradicija, organizuojama kartu su Martyno Mažvydo biblioteka.

– Ar daug žmonių kasmet ateina duoti kraujo? Nors kraujo donorystės akcija dar tik prasidėjo, matau, nusidriekusi nemaža eilutė…

– Įprastai ateina nuo 20 iki 40 donorų, bet kasdien tikimės vis daugiau jų sulaukti. Šiuo metu kraujo ypač reikia, kadangi yra žiemos laikotarpis, daug sergančių pacientų, ir patyrusių traumų. Be to, nemažai serga ir pačių donorų, tad kasdien to kraujo reikia vis daugiau. Ir poreikis yra visų kraujo grupių – kiekvienas donoras mums labai brangus.

Ar nestinga kraujo ir aukojančiųjų kraujo, žurnalistas teiravosi Kraujo centro vadovo Donato Gutausko.

– Gruodį buvo skelbta, kad sausis gali būti sudėtingas mėnuo, kokia situacija Lietuvoje šiandien?

– Džiaugiuosi, kad taip neatsitiko, pati situacija Lietuvoje gerėja. Jei visai neseniai turėjome didelį smukimą, sumažėjimą donorų dėl COVID-19, tai dabar kraujo donorystė vėl atsigauna. Praėjusiais metais per visą Lietuvą surinkome apie 105 tūkst. donacijų. Tai geras rezultatas, visos suplanuotos operacijos įvyko. Nebuvo taip, kad prireikus perpilti kraują, jo nebūtų. Noriu pasidžiaugti, kad dėl to nebuvo atidėta nei viena operacija Lietuvoje.

– Praėjusiais metais turėjote ne vieną iniciatyvą, kurios buvo susijusios ir su Ukraina. Kaip bus šiemet? Ar turėsime kažkokių išskirtinių kraujo donorystės akcijų?

Rusai nesibodi šaudyti ir į greitosios pagalbos automobilius, kuriais kraujas yra pristatomas. Tad problema yra pats kraujo pervežimas ir į ką jį surinkti. Ukrainiečiams trūksta kraujo maišelių.

– Taip, tęsime savo darbus. Pernai Ukrainai išsiuntėme kraujo maišelių, o šiemet prašome žmonių aukoti pinigus (numeris 1410) ir siųsti kraujo maišelius į Ukrainą, kuriuos mes, žinoma, nupirksime. Vis dar pasigirsta klausimų, ar Ukrainai netrūksta kraujo. Noriu patikinti, kad tikrai netrūksta. Prieš porą dienų kalbėjau su Ukrainos Kraujo centro vadovu ir buvau patikintas, kad kraujo netrūksta, donorų, norinčių aukoti savo kraują, yra pakankamai. Žinoma, yra problema su logistika, nes pafrontėje ne taip lengva to kraujo surinkti. Jis surenkamas ne karo įkarščio zonose, o rusai nesibodi šaudyti ir į greitosios pagalbos automobilius, kuriais kraujas yra pristatomas. Tad problema yra ne pats kraujo surinkimas, o jo pervežimas, pristatymas ten, kur reikia. Didžiausia vis dėlto problema, kad nėra į ką rinkti. Trūksta kraujo maišelių. Žinoma, jie dar turi tų maišelių atsargų, bet taupo. Tad mūsų užduotis yra padėti Ukrainai ne krauju, o gelbėti žmonių gyvybes siunčiant vienkartines priemones. T. y. kraujo maišelius, į kuriuos ir būtų surenkamas kraujas.

– Sugrįžkime prie Lietuvos. Kur norintieji paaukoti kraujo gali tai padaryti? Ar važiuos mobilios komandos po įvairius miestus, kaip ir kiekvienais metais?

– Žinoma, mes šiais metais pasiruošėme geriau nei bet kada. Nupirkome du kraujo donorystei organizuoti skirtus autobusus. Dar jie neatvyko, kol kas tik pasirašome sutartis, bet vasarą jau turėsime, juos pristatysime. Tai bus modernios laboratorijos ant ratų. Ir tiek mūsų komandai, tiek donorams vasarą bus smagiau, komfortiškiau, nes autobusuose veiks kondicionieriai. O žiemą išėjai iš savo biuro ir atėjai į šiltą autobusą. Taigi ir su autobusais, ir su palapinėmis mes lankysimės visur. Taip pat – ir miestų aikštėse per šventes, turgaus dienomis, prie bažnyčių. O rasti mus gali norintieji visuose penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, ten kur yra stacionarūs kraujo surinkimo centrai.