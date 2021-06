Premjerė ragina skiepytis: nuo to priklausys, kiek ilgai džiaugsimės gera situacija

Premjerė Ingrida Šimonytė ragina skiepytis nuo koronaviruso jaunesnio amžiaus gyventojus, nes nuo to priklausys, kiek ilgai Lietuvoje laikysis geresnė epidemiologinė situacija.

Didžiausias rizikas Vyriausybės vadovė mato atėjus rudeniui, kai į mokyklas grįš mokiniai, ir smarkiai padaugės kontaktų.

„Reikia skiepytis, tai būtų mano pagrindinis paraginimas. Vyresnio amžiaus žmonės raginimą skiepytis išgirdo ir rodikliai, kuriuos turime amžiaus grupėje nuo 65 metų, kurioje yra didžiausia rizika susirgus netekti gyvybės, vakcinavimo ir bendros imunizacijos, jei įvertinsim, kad kai kurie žmonės persirgo, yra apie 70 proc., ir tai yra gerai“, – trečiadienį žurnalistams sakė I. Šimonytė.

Didžiausia rizika susijusi su rudeniu, mokslo metais, kai vėl atsidarys mokyklos, kai vėl padaugės žmonių kontaktų, vaikai eis į mokyklas.

Tuo tarpu jaunesni žmonės, pasak premjerės, skiepytis nebeskuba, o nuo to, kiek daug pasiskiepys žmonių, jos žodžiais, „priklausys, kaip ilgai mes ta žalia ar mažiau tamsia spalva galėsime džiaugtis“.

„Didžiausia rizika susijusi su rudeniu, mokslo metais, kai vėl atsidarys mokyklos, kai vėl padaugės žmonių kontaktų, vaikai eis į mokyklas, norės eit į būrelius. Tikrai norėtume rudenį padaryti viską, kad vaikai galėtų mokytis kontaktiniu būdu ir nenorint, kad tai išprovokuotų kažkokį situacijos prastėjimą, būtų labai gerai, kad žmonės skiepytųsi“, – pažymėjo premjerė.

Per savaitę šalyje COVID-19 protrūkių sumažėjo beveik per pusę. Kaip antradienį informavo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, lyginant gegužės ir birželio mėnesių pabaigoje COVID-19 protrūkių žemėlapyje fiksuotas tendencijas, matyti, jog per mėnesį aktyvių protrūkių sumažėjo beveik 90-čia proc., t. y. nuo 386 gegužę iki 46 birželį.

Pasak NVSC gydytojos epidemiologės Daivos Razmuvienės, praėjusią savaitę epidemiologai ir toliau fiksuoja koronavirusinės infekcijos protrūkių kreivės lūžimą žemyn, o šias tendencijas lemia gyventojų vakcinacija.

Per pastarąsias kelias paras mirčių atvejų nuo koronaviruso nebuvo fiksuojama.

Šiuo metu šalyje mažiausiai viena vakcinos doze yra paskiepyta 53,9 proc. vyresnių nei 80-ies gyventojų, 68,5 proc. – 75-79 metų gyventojų, 70,7 proc. – 70-74 metų gyventojų ir 69,2 proc. – 65-69 metų gyventojų.

55-64 metų grupėje paskiepytųjų yra 57,1 proc., 45-54 metų grupėje – 50,6 proc., 35-44 metų grupėje – 48,8 proc., 25-34 metų grupėje – 41,9 proc., 16-24 metų grupėje – 39,7 proc. gyventojų. 12-15 metų vaikų paskiepyta 7,2 proc.