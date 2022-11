Praėjusią savaitę padaugėjo sergančiųjų gripu, peršalimo ligomis ir COVID-19

Jo duomenimis, lapkričio 21–27 dienomis bendras sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodiklis siekė 900,9 atvejo 100 tūkst. Lietuvos gyventojų, ankstesnę savaitę jis buvo mažesnis – 707,9 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Mažiausias sergamumo šiomis ligomis rodiklis praėjusią savaitę užregistruotas Utenos apskrityje, ten suminis rodiklis siekė – 526,4 atvejo 100 tūkst. gyventojų, didžiausias fiksuotas Kauno apskrityje – 1116,6 atvejo.

Iš viso praėjusią savaitę nustatyti 277 gripo, per 23,1 tūkst. ŪVKTI ir apie 1,8 tūkst. koronaviruso atvejų. Prieš savaitę buvo 116 gripo, per 18,1 tūkst. peršalimo ligų ir per 1,5 tūkst. koronaviruso atvejų.

Praėjusią savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines paguldytas 21 pacientas, iš jų – 16 nepilnamečių.

Prasidėjus naujam gripo sezonui, NVSC sergamumo gripu ir peršalimo ligomis rodiklius pradėjo skelbti kartu su sergamumo koronavirusu duomenimis.