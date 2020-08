Poliklinikoje – greiti ir tikslūs tyrimai nauju magnetinio rezonanso tomografu

Kauno miesto poliklinikos (KMP) Šilainių padalinyje pacientai jau tiriami nauju aukščiausios kokybės magnetinio rezonanso tomografu (MRT). Tyrimai šiuo aparatu trunka tris keturis kartus trumpiau nei paprastai, be to, kur kas mažesnė jų paklaida.

Daug techninių naujovių

Pirmieji tyrimai visiškai nauju japonišku "Hitachi Echelon Smart" 1,5 Teslos aparatu atlikti praėjusią savaitę. Pristatant naująjį įrenginį, pabrėžti jo privalumai. "Tai yra MRT, kuriame įdiegta daug techninių naujovių, pradedant labai greitomis sekomis, kelis kartus sutrumpinančiomis tyrimo trukmę. Tyrimus, kurie anksčiau trukdavo 40–60 min ir žmogų vargindavo, dabar mes galime atlikti per 10–20 minučių. Jame įdiegta ir akustinio slopinimo sistema. Dėl to pacientams nebūtinos garsą slopinančios ausinės, kas mažiau trikdo pacientą ir mažina šio tyrimo baimes, – KMP Radiologijos centro vadovas Tomas Budrys palygino, kad senesnės kartos aparatai kelia daug triukšmo. – Be to, dėl plačios naujojo MRT angos klaustrofobiją turintys pacientai neturėtų patirti baimės jausmo. Taip pat šis aparatas turi artefaktų slopinimo sistemą. Taip gydytojas radiologas, vertindamas tyrimo duomenis, yra apsaugomas nuo vaizdo interpretavimo klaidų."

Vadovo žodžiais, šio aparato išgaunamų žmogaus organizmo, jo atskirų organų ar jų sistemų vaizdų kokybė yra stulbinanti.

Naujasis magnetinio rezonanso tomografas KMP Šilainių padalinyje pakeitė seną susidėvėjusį aparatą ir sąnariams tirti skirtą prietaisą. "Naujojo ir senojo MRT galimybių net nereikėtų lyginti, naujasis aparatas yra pažangesnis už senąjį", – pastebėjo T.Budrys.

Platus tyrimų spektras

Viena pirmųjų pacienčių, ištirtų naujuoju MRT, – 32 metų Asta. Jai buvo atliktas galvos kraujagyslių tyrimas. "Daugiau kaip prieš pusmetį, dar tebegyvenant užsienyje, man pradėjo svaigti galva. Kreipiausi į gydytojus, tačiau ten man nebuvo atlikti jokie tyrimai. Grįžau į Lietuvą, kreipiausi į KMP gydytojus. Siuntimą atlikti magnetinio rezonanso tyrimą man išrašė neurologas. Tikiuosi, šis tyrimas padės nustatyti tikrąją galvos svaigimo priežastį, gydytojas galės skirti tinkamą gydymą", – pasakojo kaunietė ir džiaugėsi, kad tyrimas jai buvo atliktas greitai.

Astos tyrimo duomenis iš karto ėmę analizuoti medikai džiaugėsi, kad naujasis MRT galvos kraujagyslių vaizdą parodo itin ryškiai net nenaudojant kontrastinės medžiagos.

Medikai pabrėžia, kad magnetiniu rezonansu atliekamų tyrimų spektras yra labai platus: pradedant galvos ir baigiant prostatos tyrimais. "Skenuojant stuburo kaklinę, torakalinę ir juosmens dalis – galime ištirti įvairiausius distrofinius, degeneracinius pakitimus, darinius stuburo srityje. Galvoje puikiai matomos visos struktūrinės patologijos, įskaitant gėrybinius ir piktybinius smegenų darinius, taip pat tiriame dėl išemijos, kraujagyslių aneurizmų, išsėtinės sklerozės, epilepsijos priežasčių ir kitų patologijų. Galima tirti pilvo organus: nustatyti ir tikslinti kasos, inkstų, antinksčių, blužnies patologijas, diferencijuoti kepenų židinius, jeigu kompiuterinės tomografijos tyrimas nepakankamas, – be to, pasak T.Budrio, naujuoju MRT galima visiškai ištirti dubenį. – Planuojame daryti daugiaparametrinius prostatos tyrimus, turime tai atlikti galinčių specialistų. Magnetiniu rezonansu taip pat tiriami ir tiesiosios žarnos, gimdos kaklelio onkologiniai pakitimai."

MRT išgautus vaizdus interpretuoja patyrę gydytojai radiologai. Naujuoju aparatu atliekami ir visų rūšių sąnarių tyrimai. "MRT labai gerai diferencijuoja minkštuosius audinius, juo atliekamų sąnarių tyrimų kokybė yra nepralenkiama", – akcentavo KMP Radiologijos centro vadovas.

Su gydytojo specialisto siuntimu

Naujasis MRT turėtų sumažinti tokių tyrimų laukiančių kauniečių eiles. "Tikimės, kad dabar pagerės tiek MRT tyrimų diagnostinė kokybė, tiek šių tyrimų prieinamumas. Tai pajus ne tik prisirašiusieji prie KMP, bet ir visas Kauno miestas", – vylėsi KMP direktoriaus pavaduotojas medicinai Raimundas Micka.

Tyrimai naujuoju MRT nemokamai atliekami privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) draustiems pacientams, turintiems gydytojo specialisto siuntimą. "Pabrėžiu, kad reikalingas gydytojo specialisto, o ne šeimos gydytojo siuntimas, kadangi tai yra tyrimas, tikslinantis kitais būdais nediagnozuotą sutrikimą, – sakė T.Budrys. – Pavyzdžiui, reumatologas siųs sąnarių tyrimams, gastroenterologas – pilvo tyrimams, ir panašiai."

Tikslus: naujame MRT įdiegta daug techninių naujovių, tarp jų – tyrimų paklaidą sumažinanti sistema. Vilmanto Raupelio nuotr.

Tyrimų atsakymas pateikiamas per tris darbo dienas. "Tai – labai sudėtingas išplėstinis tyrimas, reikalaujantis aukštos kvalifikacijos gydytojo radiologo komentarų. Be to, tyrimo vaizdų būna labai daug, kartais iki kelių šimtų, ir juos visus reikia peržiūrėti. Yra daug skirtingų parametrų vaizdinių sekų, ir viską reikia interpretuoti, įvertinti", – priežastis, kodėl tyrimo rezultatų apibendrinimas užima daug laiko, įvardijo KMP Radiologijos centro vadovas.

Kuo skiriasi tyrimai?

Prieš mėnesį KMP Dainavos padalinyje pradėjo veikti naujas kompiuterinis tomografas. Pastebima, kad pacientai neretai painioja MRT ir kompiuterinį tomografą. "Skirtingai nei kompiuterinis tomografas, MRT neskleidžia jonizuojančios spinduliuotės, žmogus negauna radiacijos – apskritai, šis tyrimas nesukelia jokio šalutinio poveikio", – pasak T.Budrio, taip yra dėl to, kad MRT veikimas paremtas visiškai kitais fizikiniais dėsniais.

Vis dėlto jis pabrėžė, kad ne patys pacientai renkasi, kurį tyrimą – magnetinio rezonanso ar kompiuterinę tomogramą – jiems reikia atlikti. Tai sprendžia gydytojai specialistai. Tuo labiau, kad skirtingais įrenginiais atliekamų tyrimų tikslingumas taip pat skiriasi. "Kompiuterinis tomografas skirtas ūmiai patologijai nustatyti, jis geriau diagnozuoja kaulų patologiją, trauminius pakitimus. Juo ištiriama greičiau. O magnetinis rezonansas žymiai labiau tinka galvos smegenims, be to, visos sąnarių ir raumenų sistemos ligos yra geriau diagnozuojamos MRT", – palygino KMP Radiologijos centro vadovas.

Šiuo metu atnaujinama ir kita KMP diagnostinė technika. "Esame pradėję echoskopų pirkimo konkursą – perkame šešis echoskopus. Technika dėvisi, sensta, dėl to kas kiek laiko ją reikia atnaujinti. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), atsižvelgiant į tai, kad čia technika buvo labiausiai susidėvėjusi, nupirko Dainavos ir Šančių padaliniams naujus mamografus, jie turėtų būti pradėti naudoti artimiausiu metu. Kitas SAM finansuojamas projektas, kurį šiuo metu vykdome, – tai rentgeno aparatų atnaujinimas. Bus keičiami penki seniausi rentgeno aparatai skirtinguose poliklinikos padaliniuose", – planavo R.Micka.

Pašnekovų teigimu, Lietuvoje iš viso yra tik dvi poliklinikos, kuriose galima išsitirti magnetinio rezonanso tomografu.

Pasak KMP direktoriaus pavaduotojo medicinai, jei bus poreikis, tyrimai naujuoju MRT galės būti atliekami ir poilsio dienomis.

Turint gydytojo specialisto siuntimą, registruotis į magnetinio rezonanso tyrimą KMP Šilainių padalinyje galima tel. (8 37) 282 233.

Neturintiems gydytojo siuntimo ar PSD nedraustiems pacientams tyrimas mokamas.