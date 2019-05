Po salmoneliozės protrūkių darželiuose – patarimai, kaip išvengti pavojingos ligos

Po protrūkių darželiuose, NVSC informuoja, kaip išvengti salmoneliozės ikimokyklinėse įstaigose.

Specialistai atkreipia dėmesį, kad protrūkiai gali kilti dėl maisto gamybos kryžminės taršos ir antrinio užteršimo galimybės, bei jau sergančių vaikų priėmimo į ikimokyklines įstaigas.

Salmoneliozė yra infekcinė liga, kurią sukelia Salmonella rūšies bakterijos ir pasireiškia tokiais simptomais kaip viduriavimas, karščiavimas, pilvo ir galvos skausmai, kurie dažniausiai pastebimi po 12 – 72 valandų nuo užsikrėtimo. Liga paprastai trunka 4 – 7 dienas ir daugelis pasveiksta be specifinio gydymo, tačiau kai kuriems ligoniams bakterijos iš žarnyno gali patekti į kraują bei kitus organus ir tokiu atveju negydant liga progresuoja.

Kaip užsikrečiama salmonelioze?

Dažniausiai salmonelioze užsikrečiama per gyvūninį maistą: paukštieną, kiaušinius, jautieną, kiaulieną. Nors bakterijos gali būti randamos žalioje mėsoje, paukštienoje, žaliuose kiaušiniuose, nepasterizuotame, nevirintame piene, tačiau, termiškai apdorojant šį maistą, salmonelės žūsta.

Siekiant išvengti kryžminės maisto taršos, nerekomenduojama tuo pačiu metu tvarkyti žalios mėsos ar vištienos ir gaminti patiekalus be terminio apdorojimo (įvairios mišrainės, šviežių daržovių salotos). Į sveiko žmogaus organizmą sukėlėjas patenka per burną su užterštu maistu, tačiau taip pat gali patekti ir per nešvarias rankas.

Rekomendacijos, kaip išvengti salmoneliozės:

Maistą gaminantiems specialistams atsakingai pasirinkti maistą, įvertinant galimo užteršimo riziką. Gaminimo metu užtikrinti, kad būtų pasiekta technologiškai reikalinga temperatūra gaminio viduje. Vartojimui paruoštus produktus laikyti šaldytuve. Užtikrinti, kad bus naudojami švarūs indai ir įrankiai. Rankos turi būti švarios. Per neplautas rankas, gali būti užteršiamas vartojimui paruoštas maistas, todėl rankas reikia plauti prieš pradedant ruošti, ruošiant, tiekiant ir prieš valgant maistą.

Ikimokyklinių įstaigų administracijai stebėti kolektyvą lankančių vaikų savijautą. Šių metų vasario, kovo, balandžio mėnesiais salmoneliozės protrūkiuose susirgusių vaikų epideminė kreivė, pagal ligonių susirgimų datas, rodo ne momentinę, o daugkartinę salmoneliozės sukėlėjo cirkuliaciją atskiruose kolektyvuose. Siekiant išvengti užkrečiamųjų ligų atsiradimo ir išplitimo kolektyvuose rizikos, būtina kiekvienoje įstaigoje užtikrinti vaikų priėmimo tvarkas, numatant priemones, kad kasdien priimami vaikai neturėtų užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiavimas, skausmas, viduriavimas, vėmimas, nežinomos kilmės bėrimo elementai).

Tėveliams didinti atsakomybę, kad po ligos vaikai nelankytų kolektyvo iki pilnai nebus užbaigtas gydymas ir nebus nustatyta, kad neišskiriamas, kaip pavyzdžiui, salmoneliozės sukėlėjas.

NVSC, bendradarbiaudamas su Kauno miesto savivaldybe, kreipėsi raštu į ikimokyklines ugdymo įstaigas, prašant informuoti apie įstaigose numatytas priemones, užtikrinančias, kad sergantys vaikai nebūtų priimami į kolektyvą.

Primename, kad portalui kauno.diena.lt pradėjus domėtis situacija dėl sergamumo sunkia žarnyno infekcine liga Kauno vaikų lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“, paaiškėjo, kad kovą kitoje gydymo įstaigoje buvo taip pat užfiksuotas salmoneliozės protrūkis. Ten susirgo net 11 vaikų.

Pagal bendrą turimą informaciją, Kauno mieste šiais metais viso registruoti 39 atvejai, iš kurių 29 – susirgusių vaikų. Kauno apskrityje 2019 metais iki balandžio 10 d. registruoti 48 salmoneliozės atvejai, iš kurių 32 vaikų ligos atvejai.