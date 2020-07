Ukmergės ligoninė neigia kaltinimus, kad COVID-19 auka palikta mirti už durų

„Mes nebuvome informuoti, jog vykdomas teisėsaugos tyrimas dėl minėto įvykio nutrauktas, todėl iki šiol viešų komentarų dėl šios situacijos neteikėme. Liepos 3 dieną pasirodžius informacijai, kad teisėsaugos tyrimas nutrauktas, liepos 7 dieną papildomai atlikę pokalbius su darbuotojais dėl viešumoje pateiktų kaltinimų, teikiame jums šį viešą komentarą dėl kovo mėnesio viduryje įvykusios situacijos, – rašoma ligoninės išplatintame pranešime. – Kovo 19 dieną vienai iš mūsų darbuotojų patvirtinus COVID-19, tą pačią dieną, siekiant sumažinti viruso plitimo riziką (nebuvo aišku, kiek ligoninės personalo yra užsikrėtę), buvo priimtas sprendimas sustabdyti ligoninės veiklą, paliekant asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą tik Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje gydomiems pacientams.“

Kaip teigia R. Civilka, apie susidariusią neeilinę situaciją buvo informuotas ir VšĮ Ukmergės Pirminės sveikatos priežiūros centras, kurio pavaldume yra Greitosios medicinos pagalbos (GMP) brigados.

„Kovo 20-osios ankstų rytą į Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių paskambino VšĮ Ukmergės PSPC GMP darbuotojas ir pranešė, kad atveža asmenį, kuriam įtariamas COVID-19. Mūsų darbuotoja GMP darbuotojui paaiškino, kad Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus veikla sustabdyta, o be to, pacientas, kuriam įtariamas COVID-19, turėtų būti vežamas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą. Mūsų darbuotoja nedelsiant susisiekė su GMP centrine stotimi ir paaiškinusi, kad ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus veikla sustabdyta, paprašė, kad centrinė stotis nedelsiant susisiektų su GMP brigada bei juos informuotų, kur transportuoti pacientą. Nepaisant to, po kiek laiko prie Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus durų atvyko GMP automobilis, – rašoma R. Civilkos komentare. – Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus slaugytoja (tuo metu skyriuje komunikavimui su pacientais ir kitais asmenimis budėjo dvi slaugytojos) skubiai iškvietė tuo metu ligoninėje dirbusią vyr. budinčią gydytoją ir budintį gydytoją anesteziologą reanimatologą, informuodama juos, kad atvežtas asmuo, kuriam įtariamas COVID-19. Tiek gydytojai, tiek bendrosios praktikos slaugytojos nedelsdami ėmė ruoštis priėmimui – apsirengė specialias asmens apsaugos priemones, atliko rankų dezinfekciją. Tai užtruko keletą minučių. Jiems atskubėjus gaivinti asmens, buvo konstatuota mirtis.“

Anot ligoninės vadovo, kaltinimai neva slaugytoja atvykusiai brigadai sakė, jog pacientės neįsileis, yra nepagrįsti. „Po pacientės atvežimo buvo nedelsiant imtasi visų įmanomų skubių priemonių ją priimti ir suteikti būtinąją pagalbą. Mūsų turimais duomenimis, apie jokį atsisakymą priimti pacientę nebuvo net svarstoma. Ligoninėje atlikto vidaus audito preliminarios išvados patvirtina, kad mūsų darbuotojai elgėsi tinkamai, vadovaudamiesi ligoninės vadovybės ir tuo metu galiojančiais norminių teisės aktų reikalavimais. Apie tyrimo preliminarias išvadas informavome SAM ir Ukmergės rajono savivaldybę. Ar tinkamai elgėsi GMP brigada ir kitų su jais susijusių peripetijų komentuoti negalime, nes tai susiję su savarankiška ir mums nepavaldžia įstaiga – VšĮ Ukmergės Pirminės sveikatos priežiūros centru. Šios situacijos viešas eskalavimas gali kelti grėsmę aptariamo asmens ir jo šeimos narių, artimųjų privatumui, todėl teikdami šį komentarą, stengiamės išlaikyti maksimalų diskretiškumą“, – teigia ligoninės vyriausiasis gydytojas.

Primename, kad įtampos kupinas akimirkas prie Skubios pagalbos skyriaus durų greitosios medikai nufilmavo. Kaip pranešė LNK, vėliau jie buvo nubausti už tai, kad viską filmavo. Toliau istorija klostėsi dar painiau. Medikams nuobaudos panaikintos, mainais už sunaikintą vaizdo medžiagą.

„Vyksta tyrimas dabar, tai ten yra daug visokių niuansų, ir greitoji neatliko savo funkcijų, ir viskas“, – tuomet sakė Ukmergės ligoninės vyr. gydytojas R. Civilka.

Greitosios pagalbos gydytojai tvirtina, kad tuomet vadovavosi poliklinikos vadovės patvirtintomis taisyklėmis: reanimuojamus pacientus buvo nurodyta vežti į Skubios pagalbos skyrių.

Profesinės sąjungos „Solidarumas“ praėjusią savaitę paviešintame pranešime atskleidžiamos visos pirmosios COVID-19 aukos mirties detalės. Anot greitosios pagalbos medikų, ligoninės skubios pagalbos skyriaus darbuotoja pasakė, kad jų neįsileis ir, kad pacientę gali vežti, kur tik nori.