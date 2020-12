Planuojate nėštumą? Patarimai, į ką atkreipti dėmesį ir kaip pasiruošti

Vaikų planavimas ir tinkamas pasiruošimas nėštumui gali padėti greičiau pastoti poroms svajojančioms apie vaikus. Tiesa, reikėtų nepamiršti, kad tam svarbu tiek vyro, tiek moters kasdieniai įpročiai. Specialistai sako, kad nėštumo planavimas turėtų būti atsakingas pasiruošimo etapas ir apie tai verta pradėti galvoti iš anksto.

5 svarbūs pasiruošimo žingsniai:

1. Planuojant vaikus svarbu iš anksto abiem tėvams atsikratyti žalingų įpročių – rūkymo (ne tik aktyvaus, bet ir pasyvaus), alkoholio vartojimo, sumažinti suvartojamo kofeino kiekį, taip pat daugiau dėmesio skirti visavertei mitybai, valgyti gerai termiškai apdorotą maistą, ypač nėštumo metu.

2. Besilaukiančioms moterims rekomenduojama skirti laiko fiziniam aktyvumui, tačiau jeigu iki tol intensyviai nesportavote verčiau nepersistengti ir pastojus. Prieš pastodamos moterys turėtų atkreipti dėmesį į savo kūno svorį, dažnai pernelyg lieknos moterys turi sunkumų pastojant, nes per jų ciklą gali nevykti ovuliacija. Rekomenduojamas kūno masės indeksas – 20–25.

3. Moterims prieš bandant pastoti rekomenduojama pradėti vartoti vitaminus su folio rūgštimi. „Eurovaistinė internete“ klientus konsultuojanti vaistininkė Greta Maksimavičiūtė sako, kad kasdien svarbu, jog būtų suvartojama 400–800 mg folio rūgšties, ją rekomenduojama pradėti vartoti trys mėnesiai iki pastojimo ir tai daryti iki 12–13 nėštumo savaitės.

4. Prieš pradedant bandyti pastoti rekomenduojama pasitarti su savo gydytoja dėl kontracepcijos priemonių naudojimo nutraukimo. Naudojant skirtingas kontraceptines priemones reikalingi ne vienodos trukmės pereinamieji laikotarpiai, kai vėl galima pastoti.

5. Taip pat planuojančioms nėštumą poroms labai svarbu pasirūpinti savimi, rekomenduojama vengti pastoti sergant ūmiomis ligomis, jeigu sergate lėtinėmis ligomis, pastoti geriausia esant ligos remisijai. Prieš pastojant moterims rekomenduojama apsilankyti pas gydytojus, naudinga pasikonsultuoti su ginekologu, apsilankyti pas odontologą, pasitikrinti sveikatą.

Priemonės namuose, padedančios suprasti moters ir vyro vaisingumą:

Dažnai negalinčios vaikų susilaukti poros susiduria su per mažu spermos vaisingumo lygiu. Jį nustatyti gali padėti ir greitosios diagnostikos testai. Dažnai jaučiamasi nejaukiai kreipiantis dėl intymių problemų, tačiau vyrų spermos testą galima atlikti ir namuose, greitasis testas parodo, ar spermatozoidų kiekis spermoje atitinka normalų vaisingumo lygį. Normalus aktyvių spermatozoidų kiekis yra siejamas su didesne tikimybe pastoti.

Norint pastoti svarbu žinoti, kada vyksta ovuliacija, tam gali būti pasitelkiami ovuliacijos nustatymo testai. Ovuliacijos diagnostikos testas nustato liuteinizuojančio hormono LH padidėjimą šlapime. Šio hormono visada yra moters organizme, tačiau, likus 24–36 valandoms iki ovuliacijos, prasideda staigus jo pakilimas, reiškiantis optimalias vaisingumo dienas. Tuo metu, kai testas yra teigiamas, galima manyti, kad hormonų lygis pasiekė aukščiausią tašką ir yra palankiausias metas pastoti.

Vaisingas dienas apskaičiuoti gali padėti ir kruopščiai vedamas ciklo kalendorius, tam šiandien galima rasti įvairių mobilių programėlių (pavyzdžiui, „Clue – Period and Cycle Tracker“ „Flo My Health and Period Tracker“, „Glow Period, Fertility Tracker“ ir kitos), skirtingiems telefonų gamintojams siūlomos skirtingos programėlės, todėl rekomenduojama išbandyti keletą variantų ir atrasti patogiausią jums.

Kai kurioms poroms pastoti gali padėti ir pastojimo taurelė, kuri veikia kaip apsauginis spermos lopšys, skatinantis didesnį spermos kiekį keliauti per gimdos kaklelio gleives. Tokiu būdu padidėja spermatozoidų tikimybė patekti į kiaušidę.

Jeigu per metus nepavyksta pastoti, turint reguliarius lytinius santykius ir nenaudojant kontracepcijos priemonių, rekomenduojama pasikonsultuoti po specialistu.