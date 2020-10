Patikrinimai ligoninėse atskleidė miokardo infarkto atvejais teikiamų paslaugų spragų

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (VASPVT) atliko konsoliduotus planinius patikrinimus 5 šalies ligoninėse, siekdama nustatyti, kaip teikiamos gydymo paslaugos miokardo infarkto be ST segmento pakilimo atvejais (t. y. miokardo infarktas, kai koronarinė kraujagyslė susiaurėja dėl aterosklerozės, o ne dėl trombo užsikimšimo).

Ligoninės pasirinktos, įvertinus iš Valstybinės ligonių kasos (VLK) gautą informaciją apie 2019 metais rajono lygmens ligoninėse suteiktas stacionarinės gydymo paslaugas ūminio miokardo infarkto atvejais. Tikrinimui buvo pasirinktos tos gydymo įstaigos, kuriose buvo daugiausiai suteikta stacionarinių paslaugų miokardo infarkto be ST segmento pakilimo atvejais, o pacientai nebuvo pervežti dėl šių paslaugų teikimo iš perkutaninės koronarinės intervencijos centrų (t. y. tretinio lygio stacionarines suaugusiųjų kardiologijos gydymo paslaugas teikiančių gydymo įstaigų).

Tikrinimų metu Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje, Mažeikių ligoninėje, Rokiškio rajono ligoninėje, Šilutės ligoninėje ir Vilkaviškio ligoninėje buvo vertinama, ar ligoninės turi teisę teikti reikiamas paslaugas, miokardo infarkto be ST segmento pakilimo atvejais paslaugų prieinamumas ir atitiktis teisės aktų reikalavimams, darbuotojų profesinės kvalifikacijos įgijimas ir profesinis pasirengimas, darbo krūvis bei darbo laikas, turimos medicinos priemonės bei įranga, pacientų medicinos dokumentai.

Tikrinant pacientų ligos istorijas paaiškėjo, kad savalaikis troponino tyrimo rezultatų gavimas yra viena opiausių ir dažniausiai aptinkamų problemų. Nustatyta, kad visos tikrintos ligoninės ne visada užtikrina troponino tyrimų rezultatų gavimą per 1 valandą nuo paciento atvykimo į ligoninę ar kardiologinių simptomų atsiradimo buvimo ligoninėje metu. Be to, tik Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje ir Šilutės ligoninėje visais atvejais buvo užrašyta elektrokardiograma pirmojo paciento kontakto su sveikatos priežiūros specialistais metu.

Kvalifikuoti specialistai – viena iš sąlygų teikti saugias ir veiksmingas gydymo paslaugas. VASPVT darbuotojai, atlikdami patikrinimus, konstatavo, kad visose ligoninėse vidaus ligų paslaugas teikiančių specialistų profesinė kvalifikacija ir profesinis pasirengimas atitiko teisės aktų reikalavimus, tačiau nepertraukiamas darbas yra užtikrinamas tik Anykščių ir Rokiškio rajonų ligoninėse. Kitose įstaigose paslaugas kai kuriomis dienomis teikė kitų specialybių gydytojai ar vidaus ligų gydytojų asistentai, kas nėra numatyta medicinos praktikos įstatyme ir sveikatos apsaugos ministro įsakymuose.

Vienas iš labiausiai pasitaikančių nustatytų pažeidimų yra susijęs su laboratorinių paslaugų užtikrinimu visą parą. Net 80 proc. patikrintų ligoninių neužtikrino medicinos biologų, laboratorinės medicinos gydytojų nepertraukiamo darbo.

Kartu su įspėjimu per numatytą laiką pašalinti trūkumus bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus, VASPVT visoms ligoninėms pateikė 35 rekomendacijos dėl ligoninės darbo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tobulinimo.

VASPVT yra pagrindinė institucija, vykdanti gydymo įstaigų teikiamų paslaugų kokybės valstybinę priežiūrą. Gydymo įstaigų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, jų veiksmingumas ir prieinamumas yra svarbiausi, vertinant gydymo įstaigų veiklos rezultatus.