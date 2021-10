Pas gydytojus negalintys patekti sergantieji konsultuotis skuba pas vaistininkus

Vaistininkai pastebi, kad šiuo metu labai daug žmonių kamuoja peršalimo ligų simptomai, eilės, norint atlikti COVID-19 PGR testą, ilgos, o šeimos gydytojai be neigiamo testo atsakymo gyvai konsultacijai priimti negali. „Pacientai lieka užribyje. Dažnam jų reikia atlikti ir kraujo tyrimą, ir plaučius paklausyti ar rentgeną net padaryti. Gerai, jei ligos eiga lengva ir padeda mūsų teikiamos konsultacijos bei parinkti medikamentai“, – sako „Camelia“ vaistininkė Jurgita Šernienė.

Vaistininkai sako, kad pacientai, jaučiantys virusinės infekcijos simptomus, kartu su medikamentais ir maisto papildais dar įsigyja ir greitąjį COVID-19 antigenų testą. „Testo rezultatą gavę pacientai nusiramina, jei atsakymas neigiamas, tačiau tai nereiškia, kad galite nesilaikyti izoliacijos. Jei jaučiate simptomus, jūs sergate virusine infekcija, todėl reikėtų gydytis namuose siekiant užkrato neperduoti kitiems“, – sako vaistininkas Arnas Janušauskas. Nors gamintojai greitųjų COVID-19 antigenų testų instrukcijose nurodo, kad tokių testų tikslumas yra virš 90 proc., visgi oficialiam patvirtinimui reikia mobiliajame patikros punkte atlikti PGR testą.

Žinoma, Lietuvos gyventojams farmacinė ar medicininė konsultacija reikalinga ne tik dėl virusinių infekcijų, bet ir daugybės kitų sveikatos problemų, lėtinių ligų. Vaistininkai, pabendravę su pacientais, iš vienų išgirsta, kad eilės pas šeimos gydytojus labai ilgos, tenka laukti savaitę, ar net dvi, o pas gydytojus specialistus dar kelis kartus ilgiau. Vaistininkai taip pat pastebi, kad kai kurie pacientai prisipažįsta su gydytojais net nebandę susisiekti, pasidomėti registracijos galimybe, o prireikus konsultacijos, iškart skuba į vaistinę.

Kaip nesusirgti?

Vaistininkų pacientai dažnai klausia, kaip neužsikrėsti COVID-19. „Jei dar nesate paskiepyti, paskubėkite tai padaryti, nes sergamumas artimiausiu metu gali augti, o taip pat ir rizika užsikrėsti. Be to, nereikėtų pamiršti pagrindinių taisyklių, kurios padeda išvengti užsikrėsti virusais: laikytis čiaudėjimo bei kosėjimo kultūros, dažnai plauti rankas, naudoti dezinfekcinį skystį, dėvėti kaukes ar respiratorius ir reguliariai juos keisti, laikytis atstumo nuo kitų žmonių, jaučiant peršalimo simptomus nesilankyti viešose vietose“, – sako „Camelia“ vaistininkas A. Janušauskas.

Siekiant stiprinti organizmo atsparumą infekcijoms, vaistininkai pataria pasirūpinti vitamino D atsargomis. Tyrimais nustatyta, kad žmonės, turintys normalią vitamino D koncentraciją organizme, turi mažesnę riziką susirgti COVID-19 infekcija. Taip pat nustatyta, kad cinko papildai padeda apsaugoti organizmą nuo užsikrėtimo virusais, o taip pat ir COVID-19. Be to, nustatyta, kad cinkas gali palengvinti sveikimo eigą. Vitaminas C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią imuninės sistemos veiklą, gerina geležies absorbciją ir padeda mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį. Ežiuolė padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, ligos metu vartojant papildus, lengvinama sveikimo eiga.