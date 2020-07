Parengtos rekomendacijos grįžtantiems į Lietuvą ir keliaujantiems svetur

SAM specialistų parengtose rekomendacijose nurodoma, kad koronaviruso infekcijai, kaip ir kitoms užkrečiamosioms ligoms, būdingas inkubacinis periodas. Taigi, net jei žmogus jaučiasi gerai, nereiškia, kad tuo metu jis nėra užsikrėtęs infekcija. Koronaviruso inkubacijos laikotarpis yra apie 14 dienų, todėl grįžus (ar vykus tranzitu) iš valstybių, kuriose sergamumas viršija nustatytą 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų rodiklį, privaloma dvi savaites izoliuotis. Grįžus iš tų šalių, kuriose sergamumas mažesnis – nuo 16 iki 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų, izoliuotis rekomenduojama.

Grįžtantys iš paveiktų šalių, kuriose sergamumas viršija 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų ir kurių sąrašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras, per 24 valandas privalo užsiregistruoti Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC), užpildant elektroninę anketą NVSC puslapyje. Be to, Lietuvos sienos kirtimo vietoje (oro ar jūrų uoste, ar sausumos kelyje kertant išorinę Europos Sąjungos sieną) jiems matuojama temperatūra. Nustačius koronaviruso infekcijos simptomus, tokie keliautojai bus atskirti nuo kitų žmonių, iškviesta greitoji medicinos pagalba ir jie bus nugabenti į gydymo įstaigą.

Žmonėms, atvykusiems iš Bulgarijos, Čekijos, Džibučio, Egipto, Ganos, Indijos, Jungtinės Karalystės, Monako, Nepalo, Mergelių salų, Rumunijos, Svazilendo ir Turkijos, kur sergamumas yra kiek mažesnis, specialistai rekomenduoja izoliuotis, laikytis saugaus atstumo nuo kitų žmonių, pagal galimybes dėvėti asmens apsaugos priemones. Jiems taip pat reikia stebėti savo sveikatą. Jei pasireikštų koronaviruso infekcijos simptomai (karščiavimas (virš 37,3 laipsnių), kosulys, apsunkintas kvėpavimas, staigus uoslės, skonio praradimas ar susilpnėjimas), jie turėtų nedelsdami skambinti į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808, pateikti susirgimo aplinkybes (būtina nurodyti, kad per pastarąsias 14 dienų būta užsienyje) ir vykdyti medikų rekomendacijas.

Iš kitų, nelaikomų paveiktomis, šalių grįžus izoliuotis nereikia, tačiau rekomenduotina laikytis bendrų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių.

SAM specialistai primena, kad už nustatytų infekcijos plitimo prevencijos priemonių ir reikalavimų nesilaikymą gresia administracinė ar net baudžiamoji atsakomybė.

