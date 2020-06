Pamiškėse sunoko žemuogės: kodėl vertėtų jas valgyti kasdien?

Vaistininkai sako, kad žemuogės yra ypač naudingos mūsų organizmui, nes gerina kraujotaką, stiprina regėjimą ir širdies veiklą, padeda sulieknėti, stiprina imuninę sistemą ir gerina fizinę bei emocinę savijautą. „Eurovaistinės“ atstovė vardina, kad žemuogės turi labai daug naudingų savybių tinkamam organizmo funkcionavimui.

„Ypač skani ir kvapni miško uoga žemuogė gali praturtinti tiek vaikų, tiek suaugusiųjų racioną. Žemuoges galima ne tik valgyti, bet ir naudoti jų lapus, sprendžiant įvairiais sveikatos problemas“, – sako farmacijos specialistė Karolina Kudzinskienė.

Žemuogė – geros savijautos užtaisas

Vaistininkė teigia, kad rinkti uogas patiems ir mėgautis gamtos draugija gali būti puikus laiko praleidimas, o kartu ir proga pakvėpuoti grynu oru, gauti papildomo vitamino D. Ji primena, kad žemuogėse yra gausu vitaminų ir mūsų imuninei sistemai naudingų medžiagų.

„Žemuogių uogos ir lapai kaupia daug vitamino C, B grupės vitaminų, folio rūgšties, taip pat turi rauginių medžiagų, flavonoidų, karotinoidų, cukrų, kalio, kalcio ir magnio. Reikėtų stengtis gerai sukramtyti žemuogės uogų sėklytes, nes jose gausu geležies. Be to, naudingi yra ir žemuogių uogų lapai, jie tokie pat vertingi kaip ir uogos, iš jų galima gamintis arbatas. Lapus reikėtų skinti jaunus, džiovinti pavėsyje, gerai vėdinamoje vietoje paskleidus plonu sluoksniu“, – sako K. Kudzinskienė.

Valgant žemuoges ir bet kokias kitas uogas, turėtume pasižiūrėti ar jos švarios ir šviežios. Geriausia žemuoges valgyti šviesias, visiškai sunokusias. Labiau sunokusias uogas siūloma šaldyti, kad išliktų naudingosios medžiagos

Vaistininkė pataria, kad per dieną verta suvalgyti po stiklinę žemuogių.

„Žemuoges galime valgyti visi, tačiau svarbu nepamiršti, kad kai kurie gali būti alergiški šioms uogoms. Taip pat gali pasitaikyti atvejų, kada žemuogių sultys sukelia odos alergines reakcijas“, –perspėja specialistė.

Žemuogė – pirmoji gydytoja susirgus

Jau nuo seno dėl savo kaupiamų medžiagų žemuogės buvo pasitelkiamos norint pasveikti susirgus tam tikromis ligomis.

„Žemuogės yra naudojamos imuninei sistemai gerinti, viduriavimui gydyti, nuo šlapimo takų ligų, nes skatina šlapimo išsiskyrimą. Lapų arbata dažnai vartojama nuo peršalimo ligų nusilpus organizmui. Liaudies medicina teigia, kad žemuogių lapai naudoti ir žaizdoms gydyti“, – teigia K. Kudzinskienė.

Nudegus saulėje taip pat galima į vandenį ar dužo žėlė įpilti žemuogių sulčių, kurios nuramina odą, arba pasidaryti žemuogių kaukę, kuri sušvelnins suskirdusią odą.

Žemuogės taip pat naudingos ir mūsų dantims, naudojant žemuogių sultis galima sustiprinti dantenas ir dantų emalį.

Miško uogos naudingos mūsų organizmui

Norint ištisus metus jaustis gerai ir nesirgti, svarbu į savo maisto racioną įtraukti įvairias uogas. Avietės, mėlynės, bruknės, spanguolės yra labai vertingos ir norint turėti stiprią imuninę sistemą bei jaustis gerai nuolatos naudinga valgyti visas sezonines natūraliai augančias uogas.

„Natūraliai augančios uogos, ypač švariuose miškuose, yra naudingos ir vertingos dėl savo kaupiamų medžiagų, o dirbtinai auginamos uogos po dirbtine šviesa naudingųjų medžiagų turi mažiau“, – teigia K. Kudzinskienė.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad uogomis nevertėtų piktnaudžiauti, per didelis jų kiekis gali sukelti nemalonių pojūčių, virškinimo sutrikimų ar alergijos požymių, todėl geriausia vartoti ne didelį kiekį iš karto, o mažesniais kiekiais kasdien.