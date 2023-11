Nedarbingumo pažyma – nuotoliu: ar bus išvengta simuliavimo?

Plačiau apie tai papasakojo sveikatos apsaugos ministro patarėjas Tomas Bagdonas.

– Kokie pagrindiniai pokyčiai įsigalioja?

– Pagrindinis pokytis yra tas, kad pasiekus tam tikrą susirgimo ribą šeimos gydytojai galės suteikti gyventojams nedarbingumą nuotolinės konsultacijos metu. Gydytojas susisieks su pacientu, įvertins jo būklę, paklausinės tam tikrų klausimų ir įvertinęs, kad žmogus iš tikrųjų serga, jam išduos nedarbingumą nuotoliniu būdu. Pliusas, kad žmogui nereikia lankytis gydymo įstaigoje, jis tausoja save ir kitus bei sutaupo laiko sąnaudas kelionei pas gydytoją. Be to, ir gydytojams palengvėja darbo tvarka. Per tą patį laiką gali priimti daugiau pacientų. Dabar pats darbymetis šeimos gydytojams, nes prasideda susirgimų pikas.

– Minėjote, kad gydytojas galės nustatyti per nuotolį, ar suteikti tą nedarbingumo pažymą, ar ne. Ar mes kalbame apie pirmą nedarbingumo suteikimą ar pratęsimą?

– Kalbame ir apie pirmą kartą, ir apie pratęsimą.

– Kalbant apie pirmą kartą, tai ar gydytojas tikrai gali nuotoliu nustatyti, ar žmogus nesimuliuoja? Ar tikrai kokybiškai galima įvertinti paciento būklę?

– Šiuo atveju gydytojas prisiima atsakomybę. Raginčiau pasitikėti gydytojais, nes jie turi tam tikrus kontrolinius klausimus. Antra, tikėkime žmonių sąžiningumu, kad jie nesimuliuoja. Jei tai yra vaizdo skambutis, tai žmogus su aukšta temperatūra elgsis atitinkamai ir bus lengva atskirti.

Ši tvarka užtikrina lankstumą tiek gydytojų, tiek pacientų atžvilgiu.

– Pandemijos metu buvo taikyta panaši praktika.

– Gydytojams yra pažįstama ši tvarka. Jie labai gerai ją priima. Mes išmokome pamokas iš praėjusių metų. Pernai gripas ir kitos ūminės kvėpavimo takų ligos anksčiau smogė. Ši tvarka užtikrina lankstumą tiek gydytojų, tiek pacientų atžvilgiu.

– Ar keičiasi tvarka, kai norima gauti nedarbingumą dėl kitų ligų, nesusijusių su užkrečiamumu?

– Tvarka nesikeičia. Būklei įvertinti būtinas apsilankymas pas gydytoją ir nedarbingumas suteikiamas tik fiziškai apsilankius gydymo įstaigoje.

– Kai praeitą kartą ši praktika buvo taikoma, tai išduodamų nedarbingumo pažymų skaičius buvo šiek tiek išaugęs. Su kuo tai sietumėte? Ar kažkas imituodavo ligą, ar gal paprasčiausiai tingėdavo eiti pas gydytoją?

– Mes negalime eliminuoti tam tikro simuliavimo procento. Greičiausiai tai egzistuoja. Bet tai kaip šaukštas deguto į medaus statinę. Geriau žiūrėkime į medaus statinę, o ne į deguto šaukštą. Visą laiką bus tokių žmonių, tačiau tikėkime žmonių sąžiningumu.

– Ši praktika galios tik padidėjusio sergamumo metu. Kada fiksuojamas padidėjęs sergamumas?

– Kai yra 800 atvejų 100 tūkst. gyventojų.

– Žmogui pajutus peršalimo simptomus, reikėtų tiesiog skambinti savo šeimos gydytojui ir konsultuotis?

– Žmogus turi kreiptis į tą gydymo įstaigą, kurioje yra prisiregistravęs pas savo šeimos gydytoją. Šeimos gydytojas paskirs konsultacijos datą. Tai gali būti telefoninis skambutis arba vaizdo skambutis.