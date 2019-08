Nebūni lauke – liksi trumparegis?

Nuo tada, kai profilaktinis vaikų sveikatos patikrinimas prieš mokslo metus tapo privalomas, moksleiviai dažniau atvedami pas akių gydytojus, jiems dažniau nustatoma regos sutrikimų. Pasak gydytojos oftalmologės Miglės Jarutienės, kol patikrinimas nebuvo privalomas, vaikai neretai lankydavo mokyklą nežinodami, kad turėtų nešioti labai stiprių dioptrijų akinius. "Problemos iškildavo tik tada, kai vaikas pradėdavo skųstis, jog net iš pirmo suolo nebemato lentos. Anuomet pareigingesnės šeimos tikrindavosi kas metus, bet visi kiti – vos kas dvejus ar net trejus metus. Bet vaiko regėjimas labai greitai keičiasi ir per tris metus akių ydos gali smarkiai progresuoti. Todėl visus tėvus raginame stebėti savo vaikus ir, matant kažkokių regėjimo neatitikimų, nelaukti mokslo metų pradžios", – teigia gydytoja.

Viena dažnėjančios vaikų trumparegystės priežasčių – buvimas uždarose patalpose, kai akis gauna per mažai šviesos. "Kai organizmui trūksta natūralios šviesos, augimo hormonuose formuojasi disbalansas, todėl akis užauga didesnė ir taip išsivysto trumparegystė", – sako M.Jarutienė. Pastebėta, kad sportuojančių lauke trumparegystė vystosi lėčiau nei sportuojančių mokyklos salėje. Tai patvirtina ir faktas, kad neurbanizuotose šalyse, kur daug laiko praleidžiama lauke, trumparegių vaikų labai mažai.

Kita priežastis – smulkus vaizdas ekranuose. "Mažytis ekranas ir daug smulkaus vaizdo skatina per greitą akies augimą ir dėl to vystosi trumparegystė", – užsimena gydytoja oftalmologė. Ji rekomenduoja išmaniaisiais įrenginiais vaikams leisti naudotis ne daugiau kaip 30 minučių per parą. Kai kurie specialistai vaikams iki 10 metų apskritai nerekomenduoja jokių išmaniųjų prietaisų.

Kilus įtarimų, kad vaiko rega nėra gera, oftalmologai pataria nelaukti kitų mokslo metų pradžios – iš karto užregistruoti atžalą gydytojo konsultacijai.