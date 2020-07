Nauji koronaviruso atvejai: trys iš devynių – įvežtiniai

Pirmieji trys per praėjusią parą nustatyti atvejai, patvirtinti Vilniaus apskrityje, susiję su viena šeimos švente. Vienas iš dviejų asmenų, kuriems koronavirusas patvirtintas per trečiadienį, pajautė koronavirusinei infekcijai būdingus simptomus, kitam simptomai, turimais duomenimis, pasireiškę nebuvo. Šie asmenys buvo izoliavęsi nuo liepos 19 d., su jais sąlytį namų aplinkoje turėjo vienas asmuo. Šiam asmeniui trečiadienį taip pat patvirtinta COVID-19 liga – tai trečiasis per praėjusią parą patvirtintas atvejis. Tai reiškia, kad iš viso su šiuo protrūkiu dabar yra siejami šeši atvejai, įskaitant patvirtintus per trečiadienį.

Ketvirtasis atvejis taip pat nustatytas Vilniaus apskrityje. COVID-19 liga patvirtinta „Maximos“ darbuotojui, kuris nuo liepos 6 d. buvo izoliavęsis, jam tyrimas atliktas profilaktiškai, prieš grįžtant į darbą. Nustatyta, kad sąlytį namų aplinkoje turėjo du žmonės.

Penktasis atvejis, kaip pažymima NVSC pranešime, patvirtintas Panevėžio apskrityje. Nustatyta, kad asmuo darbovietėje turėjo sąlytį su žmogumi, kuriam buvo patvirtinta COVID-19 liga. Liepos 19 d. asmuo pajautė koronaviruso infekcijai būdingus simptomus – gerklės, galvos skausmą, karščiavo. Nustatyta, kad sąlytį turėjo šeši asmenys, su kuriais užsikrėtusysis kontaktavo ne darbo aplinkoje. Darbe naujų kontaktinių asmenų nebuvo nustatyta.

Šeštasis atvejis patvirtintas Alytaus apskrityje gyvenančiam asmeniui. Aplinkybės, kaip žmogus užsikrėtė, anot NVSC specialistų, šiuo metu dar nėra aiškios. Nustatyti dvidešimt du sąlytį turėję asmenys. Epidemiologinis tyrimas tęsiamas.

Septintasis atvejis nustatytas Utenos apskrityje. COVID-19 patvirtinta asmeniui, kuris į Lietuvą grįžo iš Švedijos. Epidemiologinis tyrimas tęsiamas.

Aštuntasis iš per praėjusią parą patvirtintų užsikrėtimo atvejų – įvežtinis iš Jungtinės Karalystės (JK). Asmuo darbo reikalais į Vilnių atvyko liepos 19 d., simptomų nejautė, tyrimas koronavirusinei infekcijai nustatyti atliktas profilaktiškai. Artimoje aplinkoje nustatyti 5 sąlytį turėję asmenys.

Devintasis atvejis – taip pat įvežtinis. COVID-19 patvirtinta Panevėžio apskrityje gyvenančiam asmeniui, kuris liepos 19 d. automobiliu į Lietuvą atvyko iš Švedijos. Asmuo koronavirusinei infekcijai būdingų simptomų nejaučia. Kartu keliavęs asmuo izoliuotas.

Lietuvoje iš viso konkretiems žmonėms patvirtinta 1960 COVID-19 ligos atvejų, tebeserga 256 asmenys, 1611 – pasveiko, 107 žmonės yra izoliacijoje.