Nauji susirgimai koronavirusu: įvežtiniai atvejai – iš penkių valstybių

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 32 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejai. 17 iš jų registruota Vilniaus, po 4 – Kauno ir Panevėžio, po 3 – Klaipėdos ir Marijampolės apskrityse. Be to, COVID-19 liga patvirtinta ir vienam Utenos apskrities gyventojui.