Nauji COVID-19 atvejai: židiniai liepsnoja ligoninėse, teatre, policijos komisariate

Taip pat 22 atvejai registruoti Vilniaus, 19 – Šiaulių, po šešis – Telšių ir Klaipėdos, keturi Panevėžio, du Alytaus ir vienas Marijampolės apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 84 asmenys, iš jų 63 atvejai siejami su židiniais.

Su protrūkiu Valstybiniame Kauno muzikiniame teatre praėjusią parą registruota 14 susijusių atvejų. Iš šių asmenų vienas mokosi Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Muzikos akademijoje. Su šiuo židiniu iš viso siejami 24 susirgimai.

Taip pat Kaune fiksuotas naujas židinys – koronavirusas nustatytas Kauno vyriausiojo policijos komisariato darbuotojui. Iš viso registruoti du susiję infekcijos atvejai.

Šiaulių apskrityje 11 naujų atvejų siejama su Respublikine Šiaulių ligonine. Iš jų devyni yra pacientai ir du antriniai atvejai – darbuotojų šeimos nariai. Šiuo metu iš viso registruotas 51 atvejis, siejamas su šiuo protrūkiu – užsikrėtė 21 pacientas, 20 darbuotojų ir 10 antrinių atvejų.

Du nauji susirgimai siejami su Radviliškio ligonine, iš kurių vienas yra darbuotojas ir vienas antrinis atvejis. Šiame protrūkyje iš viso registruoti 135 atvejai – užsikrėtė 62 pacientai, 50 darbuotojų ir 23 antriniai atvejai.

Taip pat du atvejai siejami su Kuršėnų ligonine, iš kurių vienas yra pacientas ir vienas antrinis atvejis. Iš viso registruoti šeši atvejai: penki pacientai ir vienas antrinis atvejis.

Be to, Šiaulių apskrityje registruotas naujas protrūkis, siejamas su infekcijos atvejais, nustatytais viename iš Šiaulių universiteto kursų. Praėjusią parą COVID-19 patvirtinta vienam asmeniui. Iš viso patvirtinti penki susiję atvejai, iš kurių trys yra iš Raseinių.

Panevėžio apskrityje keturi nauji atvejai nustatyti metalo apdirbimo įmonės „Iremas“ darbuotojams. Iš viso su protrūkiu šiuo metu siejama 12 atvejų. Nuo rugsėjo 25 dienos įmonė dviem savaitėms sustabdė veiklą, organizuotas 42 darbuotojų ištyrimas.

Keturi nauji atvejai Vilniuje siejami su užsiėmimais šokiuose – du susiję su studija „Šokio harmonija“, iš viso čia registruoti šeši atvejai, kiti du yra susiję su šokių studija „City dance“. Tai antriniai atvejai, iš viso registruotas 41 susirgimas.

Trys atvejai siejami su protrūkiu ansamblyje „Lietuva“. Vienas iš asmenų yra choristas, kiti du – antriniai atvejai. Iš viso registruoti 36 susiję infekcijos atvejai.

Taip pat Vilniuje registruotas naujas protrūkis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente (PAGD) – koronavirusas patvirtintas darbuotojui. Iš viso registruoti trys susiję atvejai, pirmojo užsikrėtimo aplinkybės siejamos su šokių studija „City dance“.

Dar vienas atvejis, registruotas Vilniuje, siejamas su fechtavimosi treniruotėmis. Iš viso serga keturi žmonės.

Naujas židinys nustatytas Alytaus apskrityje – susirgo du Druskininkų savivaldybės darbuotojai. Nuo antradienio savivaldybėje darbas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Telšių apskrityje registruoti trys atvejai, jie yra siejami su protrūkiu Mažeikių rajono savivaldybėje. Vienas asmuo – darbuotojas, du – antriniai atvejai. Vertinama, kad su protrūkiu iš viso siejama 16 infekcijos atvejų.

Dar vienas atvejis Telšių apskrityje, Mažeikių rajone, siejamas su protrūkiu Šiaulių Greitosios medicinos pagalbos stotyje. Iš viso šiuo metu registruoti penki susiję atvejai.

Vienas naujas atvejis Raseiniuose siejamas choru „Šatrija“. Iš viso patvirtinti 26 su protrūkiu susiję atvejai.

Taip pat koronavirusas patvirtintas Blinstrubiškių socialinės globos namų darbuotojui. Iš viso čia užsikrėtė 18 žmonių.

Naujas židinys registruotas Raseinių kultūros centre. COVID-19 patvirtinta dviem asmenims. Pirmojo užsikrėtimo aplinkybės siejamos su choru „Šatrija“.

Taip pat naujas protrūkis siejamas su Raseinių „Šaltinio“ progimnazija. Koronaviruso infekcija patvirtinta dviem darbuotojams, kurie su vaikais tiesioginio kontakto neturi. NVSC teigimu, anksčiau šioje ugdymo įstaigoje patvirtinti infekcijos atvejai, pirminiu vertinimu, nėra susiję, tad su protrūkiu siejami tik šie du atvejai.

Taip pat naujas protrūkis siejamas su Raseinių rajone veikiančia kavine „Vėjukai“. Užsikrėtimas nustatytas darbuotojui. Tai antrasis susijęs atvejis, pirmojo asmens užsikrėtimo aplinkybės nežinomos.

26 žmonių užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko.

Be to, per praėjusią parą registruoti penki įvežtiniai atvejai – trys iš Jungtinės Karalystės ir po vieną iš Baltarusijos bei Lenkijos.

Lietuvoje iš viso patvirtinti 4693 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 2217 asmenys, 2365 – pasveiko.