Nauji COVID-19 atvejai: virusas toliau plinta ligoninėse, mokyklose, chore

Jo duomenimis, per praėjusią parą daugiausiai – 43 – atvejai registruoti Kauno apskrityje, dar 37 – Vilniaus, 22 – Šiaulių, septyni – Klaipėdos, trys – Panevėžio ir po vieną – Marijampolės bei Utenos apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 92 asmenys, 16 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko.

Be to, per praėjusią parą Vilniaus apskrityje registruotas šeši įvežtiniai atvejai – trys iš Didžiosios Britanijos, po vieną – iš Ukrainos, Švedijos, Ispanijos.

Nauji židiniai užfiksuoti Kuršėnų ligoninėje ir Kelmėje: Kuršėnų gydymo įstaigoje per parą patvirtinti trys koronaviruso atvejai, visi užsikrėtusieji – pacientai, Kelmėje patvirtinti du nauji atvejai, siejami su Kelmės pienine.

Vilniuje devyni koronaviruso atvejai siejami su ansambliu „Lietuva“. Iš viso šiame židinyje registruoti 23 susiję susirgimai, įskaitant naujausius.

Aštuoni vakarykštę parą Vilniuje registruoti atvejai siejami su šokių studija „City dance“. Vertinama, kad su protrūkiu šiuo metu yra susiję 33 koronaviruso atvejai.

Dar du atvejai Vilniaus apskrityje siejami su židiniu sporto klube „Gym Plius“, čia iš viso nustatyti 22 užsikrėtimai.

Be to, dviejų asmenų užsikrėtimo aplinkybės siejamos su Vilniaus Gabijos progimnazija. Vienas asmuo yra mokinys, kitas – antrinis kontaktas, t. y. šeimos narys. Su protrūkiu šiuo metu, vertinama, yra susiję 24 atvejai.

Be to, du per vakar parą patvirtinti atvejai, epidemiologų vertinimu, yra susiję su ledo ritulio treniruote. Iš viso su protrūkiu jau siejama 11 atvejų.

Taip pat vienas susirgimas siejamas su S. Stanevičiaus progimnazija Vilniuje, iš viso registruoti penki atvejai.

Raseiniuose teigiamų rezultatų sulaukė dar septyni choro „Šatrija“ nariai – iš viso registruoti jau devyni susiję susirgimai.

Taip pat patvirtinti šeši atvejai, siejami su protrūkiu Raseinių savivaldybėje (iš viso 21 susijęs atvejis), keturi – su Viduklėje veikiančiu darželiu (iš viso 8 atvejai), du – susiję su židiniu Raseinių ligoninėje (iš viso 19 atvejų). Dar du atvejai, registruoti vakar, susiję su židiniu Raseinių rajono Viduklės S. Stanevičiaus gimnazijoje (iš viso patvirtinti trys atvejai).

Dar vienas užsikrėtimas Raseinių rajone siejamas su židiniu Viduklės ambulatorijoje. Iš viso, vertinama, kad su šiuo židiniu susiję keturi atvejai, įskaitant patvirtintą vakar.

Kaune COVID-19 susirgo Erudito licėjaus mokinys, čia iš viso nustatyti trys užsikrėtimai. Koronaviras diagnozuotas ir dviem izoliacijoje buvusiems Kauno K. Griniaus progimnazijos mokiniams, iš viso su šia ugdymo įstaiga siejami devyni atvejai.

Šiaulių apskrityje užfiksuoti penki nauji su Respublikine Šiaulių ligonine susiję atvejai. Šiame židinyje jau nustatyti 24 užsikrėtimai.

Penki atvejai – ir Radviliškio ligoninėje: susirgo du darbuotojai ir trys pacientai. Iš viso čia patvirtinti 107 susiję infekcijos atvejai: serga 59 pacientai, 38 darbuotojai ir dešimt antrinių kontaktų, t. y. asmenys, kurie šiuo metu ligoninėje negydomi ir nėra jos darbuotojai.

Trys susirgimai siejami su židiniais Šiaulių darželiuose. Pirmasis atvejis patvirtintas lopšelio-darželio „Bitė“ darbuotojui, antrasis – lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ darbuotojui, kurio užsikrėtimo aplinkybės siejamos su židiniu lopšelyje-darželyje „Kregždutė“, su kuriuo iš viso šiuo metu siejamos penkių asmenų užsikrėtimo aplinkybės.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso patvirtinti 4184 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 1778 asmenys, 2298 – pasveiko.

