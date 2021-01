Nauji COVID-19 atvejai – nakvynės namuose Vilniuje, laive Klaipėdoje

Naujas protrūkis registruotas į Klaipėdos jūsų uostą remonto darbams atvykusiame laive. COVID-19 liga patvirtinta dešimčiai įgulos narių, visi jie užsieniečiai. Laive atlikta dezinfekcija, visi įgulos nariai izoliuoti.

Taip pat registruota 11 koronavirusinės infekcijos atvejų, siejamų su protrūkiu Vilniaus miesto nakvynės namų padalinyje Vilkpėdės gatvėje. Užsikrėtimai išaiškinti NVSC Vilniaus departamento specialistams organizavus profilaktinį gyventojų ištyrimą.

Įvertinus situaciją, NVSC Vilniaus departamento iniciatyva organizuotas Vilniaus miesto nakvynės namų padalinyje Lenkų gatvėje gyventojų profilaktinis ištyrimas dėl COVID-19 ligos.

Naujas protrūkis nustatytas Klaipėdos miesto lopšelyje-darželyje „Eglutė“, kur infekcija patvirtinta darbuotojui ir darželį lankančiam vaikui. Dar vienas naujas protrūkis registruotas Rokiškio metalo apdirbimo įmonėje, čia COVID-19 diagnozuota trims darbuotojams.

Nauji atvejai – slaugos ir globos namuose, įmonėse

Praėjusią parą registruoti atvejai, siejami su protrūkiais Vilkaviškio ligoninės Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje, Kretingos rajono Padvarių socialinės globos namuose, Šilutės rajono Macikų socialinės globos namuose, Telšių rajono senelių globos namų Gedrimų skyriuje, Rokiškio rajono Skemų socialinės globos namuose, Ukmergės Jasiuliškių socialinės globos namuose.

Taip pat per pastarąją parą patvirtinti atvejai, susiję su protrūkiais baldų gamybos įmonėje Klaipėdoje, Šilutės rajono baldų gamybos įmonėje, Klaipėdos laivų remonto, jūrų krovos įmonėse, Vilniaus telekomunikacijų, maisto pramonės, siuvimo, baldų gamybos įmonėse, biokuro gamybos įmonėje Varėnoje.

Nauji susirgimai susiję ir su protrūkiais Kėdainių lopšelyje–darželyje „Puriena“, Klaipėdos miesto lopšelyje–darželyje „Giliukas“, Klaipėdos miesto lopšelyje–darželyje „Puriena“.

NVSC Klaipėdos departamentas parengė teikimus Klaipėdos savivaldybės administracijai dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo įvedimo trijuose Klaipėdos miesto lopšeliuose darželiuose „Giliukas“, „Inkarėlis“ ir „Pušaitė“.

Be to, per parą registruota 118 atvejų, kai koronavirusu užsikrėsta šeimoje.

Izoliuoti 1984 asmenys. Iš viso izoliacijoje, įskaitant žmones, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, šiuo metu yra 69 tūkst. 528 asmenys.

Užsikrėtimo priežasčių epidemiologams nepavyko nustatyti 171 atveju.

Informaciją apie koronaviruso situaciją Kauno mieste galite rasti čia.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 181 tūkst. 28 žmonės, 126 tūkst. 548 asmenys pasveiko, 49 tūkst. 584 – tebeserga.

Nuo koronaviruso šalyje mirė 2762 žmonės.