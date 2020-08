Mokslo metams artėjant – didesnis dėmesys vaikų higienai: ko svarbu nepamiršti?

Vaikiškų higienos priemonių perka vis daugiau

„Maximos“ atliktas tyrimas rodo, kad trys iš penkių mokyklinio amžiaus vaikų turinčių Lietuvos gyventojų šiais mokslo metais didesnį dėmesį ketina skirti savo atžalų imuniteto stiprinimui, o 56 proc. – vaikų higienos įpročių ugdymui. Be to, tyrimo duomenimis, ruošdamiesi mokyklai, įsigyti aktualiausių vaikų higienos ir kosmetikos priemonių šiemet ketina 17 proc. mokyklinio amžiaus vaikų turinčių gyventojų.

Anot „Maximos“ komunikacijos ir korporacinių reikalų departamento direktorės Ernestos Dapkienės, tai jau dabar atsispindi gyventojų įsigyjamų mokyklinių pirkinių krepšelyje.

„Esama situacija neabejotinai lemia poreikį daugiau dėmesio skirti asmeninei vaikų higienai, todėl nemažai tėvų kartu su mažaisiais, ruošdamiesi naujiems mokslo metams, šalia mokyklinių sąsiuvinių, rašiklių, pieštukų ir kitų vaikiškų kanceliarinių prekių nepamiršta įsigyti ir specialiai vaikams skirtų higienos priemonių – skysto muilo, prausiklių, dezinfekcinių rankų gelių, drėgnų servetėlių. Taip pat daugiau nuperkama ir vaikų imuniteto stiprinimui skirtų produktų, pavyzdžiui, vaikiškų žuvų taukų. Tokios specialiai mažiesiems skirtos prekės artėjant rugsėjui tampa vis populiaresnės ir yra gausiai perkamos mūsų parduotuvėse vykstančios mokyklinės mugės metu“, – sako E. Dapkienė.

Pašnekovės teigimu, specialiai vaikams skirtos higienos priemonės dažnai yra ne tik pritaikytos jautresnei vaikų odai, tačiau ir parduodamos mažiesiems patraukliose pakuotėse su jų mėgstamų personažų atvaizdais. Dėl to mažesnio amžiaus vaikai neretai tokiomis priemonėmis naudojasi noriau, o tai padeda ugdyti tinkamus mažųjų higienos įpročius.

Tinkamiausias – muilas be antimikrobinių priedų

Tuo metu NVSC specialistai primena, kad dėl besitęsiančios COVID-19 pandemijos rankų higienos priemones rekomenduojama naudoti visose bendruomeninėse vietose – įskaitant ir mokyklas bei ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Ekspertų teigimu, dažnas ir tinkamas rankų plovimas su muilu arba jų valymas tam skirtomis dezinfekcinėmis priemonėmis yra veiksminga koronaviruso bei daugelio kitų infekcijų prevencijos priemonė.

„Rankų plovimui ir apsisaugojimui nuo viruso tiek vaikams, tiek suaugusiesiems tinka paprastas daugelio rūšių muilas. Vis tik labiausiai rekomenduojama naudoti skystą natūralaus pH muilą dozatoriuose be antimikrobinių priedų. Be to, priešingai populiariam įsitikinimui, alkoholio pagrindu pagamintos dezinfekcinės priemonės nėra veiksmingesnės už muilą, tačiau jos praverčia tuomet, kai galimybės plauti rankų muilu nėra“, – pataria sveikatos priežiūros specialistai.

NVSC specialistai priduria, kad vaikus reikėtų pratinti rankas plauti dažnai ir kruopščiai – ypač prieš valgį, taip pat kaskart grįžus namo ir tik atvykus į ugdymo įstaigas. „Rankas reikėtų plauti muiluojant ir trinant plaštakas 20-40 sekundžių. Ypač kruopščiai reikėtų nuplauti riešus, tarpupirščius, pirštų galiukus, nagus, nykščius. Tai daryti rekomenduojama vėsiu vandeniu, nes karštas vanduo sausina odą, skatina jos pabrinkimą“, – kalba specialistai.

„Maximos“ atliktas tyrimas taip pat parodė, kad didžiausia dalis (37 proc.) mokyklinio amžiaus vaikų turinčių šalies gyventojų šiemet vieno moksleivio mokyklinėms prekėms ketina išleisti nuo 51 iki 100 eurų.

Dažniausiai ruošiantis mokyklai ketinama įsigyti kanceliarinių rašymo (91 proc.), popieriaus (85 proc.) ir piešimo (82 proc.) priemonių.

Šalies gyventojų apklausa buvo atlikta šių metų liepos mėnesį. Joje dalyvavo 1848 atsitiktinai atrinkti mokyklinio amžiaus vaikų turintys „Maximos“ klientai visoje Lietuvoje.