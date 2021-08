Mokslininkas apie tai, kaip sustabdyti delta atmainos plitimą: nelaukite rudens – eikite skiepytis

„Įdomioji statistika. Liepos 11 d. pasibaigusią savaitę buvo fiksuota 306 COVID-19 atvejų. Praeitą savaitę fiksuota 3142 atvejai. 10 kartų padidėjimas per 4 savaites. Vidutinis savaitinis augimo tempas 79 proc. (priminsiu – mano pesimistinis scenarijus buvo 70 proc. augimas). Palyginimui su praeitais metais, rugsėjo 13 d. savaitę buvo 288 atvejai ir >10 kartų išaugo per 6 savaites, spalio 25 d. savaitę. Gavosi 50 proc. augimo tempas. Labai panašūs ir hospitalizacijos skaičiai. 2020 m. per 6 savaites užaugo virš 300 kaip ir 2021 m. per 4. Mirčių skaičiai 2021 m. kol kas mažesni, bet jie labiau priklauso nuo atvejų sumos, tai dar sunku palyginti“, – statistiką aptarė duomenų mokslininkas.

Rudenį, vaikams grįžus į mokyklą, o suaugusiems į patalpas, galime pamatyti „įdomių“ skaičių.

Pasak eksperto, šiuo metu viruso plitimą stabdo oro temperatūra ir vakcinacija. „Trumpa šio palyginimo išvada yra, kad delta yra nekažką. Plinta greičiau ir dar vasarą. Kadangi į plitimą yra įskaičiuotas vakcinacijos efektas, tai nelabai norisi pagalvoti, kas būtų, jeigu neturėtumėme +50 proc. vakcinuotos populiacijos. Priminsiu, kad pagal Statistikos departamento duomenis 95 proc. naujų atvejų / hospitalizuotų / mirusių yra be pilnos vakcinacijos. Kadangi praktiškai jokie ribojimai netaikomi, vienintelis delta stabdis yra orai ir skiepai. Eikite skiepytis, nelaukite rudens, nes kol kas plitimą dar stabdo ir vasara. Rudenį, vaikams grįžus į mokyklą, o suaugusiems į patalpas, galime pamatyti „įdomių“ skaičių. Floridoje ir Teksase, kurie buvo mėgiami rodyti kaip sektini pavyzdžiai, dabar mušami tiek atvejų, tiek hospitalizacijų rekordai“, – įrašą socialiniame tinkle baigė V. Zemlys-Balevičius.

Primename, kad praėjusią parą nuo koronaviruso paskiepyti 1183 žmonės: 1120 iš jų gavo pirmą, o 63 – antrą skiepo dozę.

Šalyje nuo COVID-19 mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyti 1 mln. 489 tūkst. 649 žmonės, visiškai – 1 mln. 301 tūkst. 142.

Rekomenduojama 70 proc. paskiepytųjų dalis yra pasiekta trijose amžiaus grupėse iš dešimties: 65–69, 70–74 ir 75–79 metų grupėse. Prie šios ribos artėja ir 55–64 metų grupė. Kitose amžiaus grupėse, išskyrus vaikus, paskiepyta kiek daugiau nei pusė žmonių.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepą nuo koronaviruso yra gavę 53,3 proc. žmonių – per parą šis rodiklis nepakilo. Skaičiuojant vien pilnamečius, paskiepyta 63,2 proc. gyventojų.

Iš viso Lietuva yra sulaukusi 3 mln. 811 tūkst. 325 skiepų dozių, iš jų sunaudota 2 mln. 679 tūkst. 646 dozių. Nepanaudota šiuo metu per 1,13 mln. vakcinos dozių.