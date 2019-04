Mitybos specialistė pataria, kaip išvengti persivalgymo ir ką pagaminti Velykoms

Kaip pažymi mitybos ekspertė Indrė Trusovė, prieš sėsdami prie šventinio vaišių stalo turėtume nepamiršti apie persivalgymo pasekmes: skrandžio skausmus, silpnumą ir kitus galimus sveikatos sutrikimus. Kad netektų su tuo susidurti, ji vadovaujasi penkiais esminiais punktais, tarp kurių – sveikesni, mažiau kalorijų turintys šventiniai patiekalai. Artėjant Velykoms, mitybos specialistė ne tik dalijasi patarimais, kaip išvengti persivalgymo, bet ir pateikia puikiai Velykoms tinkančio vištienos pyrago receptą.

Penki patarimai, kaip išvengti persivalgymo:

– Gerkite daug vandens. Nesirinkite saldžių, gazuotų vaisvandenių. Vietoj jų paruoškite vandens su įvairiomis uogomis, mėtomis. Išties sveikiau ir ne ką mažiau gardu.

– Įprasta, kad dauguma laukia sočių šventinių pietų, o iki jų būna tuščiu skrandžiu, kad tik daugiau vaišių sutalpintų. Nebadaukite nuo ryto, o prieš šventę pavalgykite maistingus pusryčius.

– Nors be majonezo daugelis Velykų neįsivaizduoja, tačiau stenkitės jį pakeisti sveikesniais padažais. Sveikesniam padažui rinkitės graikinį jogurtą, avokadą, česnaką, šlakelį citrinos sulčių, druskos ir pipirų. Viską sutrinkite, sumaišykite ir štai jau turite padažą, kuris puikiai tiks ir prie tradicinio Velykų patiekalo – virtų kiaušinių.

– Pagrindiniam šventiniam patiekalui rinkitės mažiau kalorijų turinčius maisto produktus. Žinoma, šventės neįsivaizduojamos be mėsos. Vienas iš galimų pasirinkimų – paukštiena, kuri yra liesa mėsa, o svarbiausia – joje gausu baltymų. Be to, ji lengvai ir greitai paruošiama, o tai itin aktualu, norint per šventes daugiau laiko skirti šeimai, o ne virtuvėje prie puodų. Prie mėsos nepamirškite ir daržovių.

– Tarp valgymų darykite pertraukas ir stenkitės nemaišyti maisto: sūru, saldu, sūru... Pertraukų metu pajudėkite, nesėdėkite ištisą dieną prie stalo.

Mitybos ekspertė atskleidžia, kad per šventes ruošiant vaišių stalą jai svarbūs du dalykai: kad patiekalas neapkrautų skrandžio bei tai, kad jį paruošti būtų paprasta ir greita.

„Per šventes visą savo dėmesį ir laiką noriu skirti šeimos nariams. Nors ir mėgstu gaminti maistą, šventėms renkuosi patiekalus, kurie būtų lengvai ir greitai pagaminami. Todėl dažniausiai renkuosi vištieną“, – sako moteris. Velykoms ji rekomenduoja pagaminti vištienos pyragą ir dalijasi šio patiekalo receptu.

Vištienos pyrago receptas

Reikės:

– vištienos šlaunelių mėsos;

– 3 kiaušinių;

– 50 g avižinių miltų;

– 20 g parmezano;

– 150 g morkų;

– 15 vyšninių pomidorų;

– 100 g brokolio;

– skiltelės česnako;

– druskos ir pipirų pagal skonį.

Kaip pagaminti:

Vištieną supjaustome smulkiais gabaliukais, išplakame kiaušinius su druska ir pipirais, susmulkiname morkas, česnaką, brokolius. Į vištieną supilame kiaušinius, visas daržoves, sudedame tarkuotą parmezano sūrį, avižinius miltus.

Viską išmaišome ir sudedame į kepimo indą. Kepame orkaitėje, įkaitintoje iki 180 laipsnių temperatūros. Kepimo laikas – apie 50 min.

Prie šio patiekalo puikiai tiks graikinio jogurto ir avokado padažas. Padažui paruošti Jums reikės: 100 g graikinio jogurto, 100 g avokado, česnako skiltelės, valgomą šauktą citrinos sulčių, žiupsnelis druskos ir pipirų pagal skonį. Viską sutriname ir sumaišome.