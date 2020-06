Lietuviui Oksforde suleistas eksperimentinis skiepas nuo koronaviruso

T. Beinortas tapo antruoju savanoriu, išdrįsusiu tokiam eksperimentui.

Apie tai savo feisbuko paskyroje pasidalijo medicinos profesorius Vytautas Kasiulevičius.

„Tai visgi rudenį bus kam dirbti sveikatos apsaugos sistemoje. Tumas Beinortas JK skiepijamas eksperimentine vakcina prieš koronavirusą SARS-CoV-2. Tikiuosi, kad Tumas jaučiasi gerai. Ir tikiuosi, kad bandymai bus sėkmingi. Mūšis už Britaniją ir už žmoniją tęsiasi. Ačiū, Tumai, už pasiaukojimą“, – feisbuke parašė profesorius, pasidalijęs T.Beinorto įrašu feisbuke.

Jame matyti nuotrauka, kurioje užfiksuota, kaip lietuviui leidžiama vakcina.

T.Beinortas patikslina, kad yra ne antrasis savanoris pasaulyje. „Tai yra Phase 2/3 studija. Phase 1 jau įvyko. Phase 2/3 įtraukia daugiau centrų. Buvau antrasis šiame centre, ne antrasis pasaulyje. Panašios formuluotės Oksfordo vakcina buvo tirta ir veikė prieš MERS ir Ebola (virusus, – red.). Prieš Ebola yra EMA patvirtinta“, – rašė T.Beinortas. Jis pridūrė, kad nežino, kokią vakciną gavo – ar SARS-CoV-2, ar kontrolinę meningito. Oksfordo universitetas praneša, kad I fazės tyrimas su sveikais suaugusiais savanoriais prasidėjo balandžio mėnesį. Tuomet atlikta daugiau nei 1000 imunizacijų. Antroje fazėje tyrime dalyvaus iki 10 260 suaugusiųjų ir vaikų ir bus įtraukta nemažai partnerių institucijų visoje šalyje. II fazės tyrimo dalyje bus išplėstas žmonių, kuriems bus suleista vakcina, amžiaus diapazonas, įtraukiant nedidelį skaičių vyresnių suaugusiųjų ir vaikų: 56–69 metų amžiaus, vyresnių nei 70 metų ir vaikų nuo nuo 5 iki 12 metų. Dar laukia III fazės tyrimas, kuriuo bus siekiama nustatyti, kaip vakcina veikia daugelį žmonių, vyresnių nei 18 metų. Balandžio pabaigoje dalyvaudamas nuotolinėje spaudos konferencijoje T.Beinortas prognozavo, kad vakcinos teks laukti pusę, o gal ir visus metus. Eksperimente dalyvavęs T.Beinortas savo komentare patikslino, kad yra ne antrasis savanoris pasaulyje. „Tai yra Phase 2/3 studija. Phase 1 jau įvyko. Phase 2/3 įtraukia daugiau centrų. Buvau antrasis šiame centre, ne antrasis pasaulyje. Panašios formuluotės Oksfordo vakcina buvo tirta ir veikė prieš MERS ir Ebola. Prieš Ebola yra EMA patvirtinta“, – parašė T.Beinortas.

Jis prisipažino, kad nežino, kokią vakciną gavo – ar SARS-CoV-2, ar kontrolinę meningito.