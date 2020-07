Lietuva jungiasi prie pasaulinės kampanijos neišnešiotiems naujagimiams ir jų šeimoms

Neatskirkite. Kartu vardan didesnio artumo (angl. Zero separation. Together for better care) – su tokiu šūkiu šiandien visame pasaulyje pradedama kampanija, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į koronaviruso aiškiai parodytą problemą – neišnešiotų naujagimių atskyrimą nuo tėvų. Kampanijos, kurią Lietuvoje įgyvendina Lietuvos neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“, tikslas – per tikras žmonių istorijas bei moksliniais tyrimais grįstą medžiagą informuoti visuomenę apie tėvų ir vaikų ankstyvo atskyrimo padarinius ir parodyti, kokį teigiamą poveikį ilgalaikei kūdikio sveikatai daro neonatologijos centruose teikiama į šeimą orientuota naujagimių priežiūra.