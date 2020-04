Koronaviruso akivaizdoje – gydytojos patarimai: kaip stiprinti imunitetą?

Belieka rūpintis individualiai

"Kol kas nėra nei vakcinos, nei vaistų, kurie tiesiogiai veiktų koronavirusą. Mums belieka individualiai stiprinti savo imunitetą", – savo feisbuko paskyroje rašo gydytoja.

Vitaminas C, selenas, cinkas, vitaminas D3 – juos imunitetui stiprinti pataria vartoti gydytoja. "Vitaminas C, geriausia liposominės formos, dozavimas nuo 500 mg iki 3 g, priklausomai nuo amžiaus, svorio. Reikėtų atsargiau naudoti žmonėms, turintiems inkstų akmenų. Per dieną reikėtų gauti apie 2000 ##vv vitamino D 3. Reikėtų nepamiršti apie šaldytas uogas: vyšnias, šilauoges, spanguoles, avietes, gervuoges, kuriose taip pat daug vitamino C, ir kitų antioksidantų", – pasak gydytojos, tie, kurie neturi šių uogų užsišaldę patys, jų gali įsigyti – kol kas didžiųjų prekybos centrų šaldytuvai jų pilni.

Kitos svarbios medžiagos – selenas (100 mcg per dieną), kurio galima gauti iš bertoletijų, ir cinkas (10 mg), kurio gausu migdoluose, anakardžiuose, taip pat kai kuriose sėklose.

Reikėtų daryti pertraukas tarp vakarienės ir pusryčių, kad žarnynas galėtų stiprinti savo imuninę funkciją, o ne virškinti maisto likučius nakties metu.

Dozes didinti palaipsniui

Gydytoja skatina nepamiršti ir imunitetą stiprinančių, stiprų antivirusinį poveikį turinčių augalų. Tai ežiuolės, šeivamedis, ciberžolės, pelargonijų ekstraktai, propolis (vaistinėse yra kombinuotų preparatų). Pasak gydytojos, tokius preparatus reikėtų vartoti pradedant nuo mažesnių, nei rekomenduojama, dozių, sergant – jas didinti.

"Antinksčius, kurie pirmieji reaguoja į infekciją, stiprinti padeda juodieji serbentai, erškėtrožių pumpurų ekstraktai. Svarbu gerinti kepenų funkciją, nes jų vaidmuo imunitetui taip pat labai svarbus: reikia vengti alkoholio, riebaus, perdirbto maisto. Reikėtų vartoti žolelių arbatas, gerinančias kepenų veiklą. Kam labiau patinka kapsulės, yra augalinių margainių (silimarino – red. past.) papildų", – pasakojo J.Šukevičienė.

Jurgita Šukevičienė

Žarnyno reikšmė

Gydytojos žodžiais, stipria imunine apsauga pasižymi žarnynas. "Yra nuomonių, kad žarnyne prasideda imunitetas. Maistas yra vienas iš didžiausių į žmogaus kūną patenkančių agresorių dėl galimų toksinų, bakterijų, pirmuonių. Todėl šiuo metu labai svarbu neperkrauti savęs maistu, valgyti lengviau virškinamą maistą (sriubos, troškiniai, šakninės daržovės, rauginti produktai). Reikėtų daryti pertraukas tarp vakarienės ir pusryčių: mažiausiai – 12 val., daugiausia – 16 val., kad žarnynas galėtų stiprinti savo imuninę funkciją, o ne virškinti maisto likučius nakties metu", – jei yra pilvo pūtimo reiškinių, nevirškinimo, baltomis apnašomis apsinešęs liežuvis, pasak gydytojos, reikėtų išgerti kursą gerųjų bakterijų.

Pasak J.Šukevičienės, svarbu nepiktnaudžiauti saldumynais: "Saldainiai, sausainiai, kiti kepiniai taip pat nėra geras pasirinkimas, nes jie kelia insulino lygį, o tai susiję su padidėjusiu organizmo uždegimu, gali apsunkinti ligą."

Gydytoja priminė ir bazinius imunitetą stiprinančius dalykus: miegas (8 val.), pasivaikščiojimas miške arba parke (bent 1 val. per dieną), stresą mažinantys gilaus kvėpavimo pratimai, gera nuotaika ir juokas.