Koronavirusas Lietuvoje: 25 atvejai siejami su židiniais

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 43 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejai. 19 iš jų registruota Vilniaus, 11 Kauno, 6 Šiaulių apskrityse. Dar po 3 atvejus patvirtinta Klaipėdos ir Tauragės apskrityse bei 1 Marijampolėje.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 33 žmonės. 9 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko. Be to, per praėjusią parą Marijampolės apskrityje registruotas 1 įvežtinis atvejis iš Lenkijos.

25 nauji atvejai siejami su židiniais

6 vakarykštę parą patvirtinti koronaviruso atvejai siejami su židiniu Šiauliuose veikiančioje siuvimo įmonėje. Per praėjusią parą infekcija patvirtina 2-iems darbuotojams ir 4-iems susijusiems asmenims. Iš viso su šiuo protrūkiu dabar siejama 13 koronaviruso atvejų. Du asmenys, kuriems infekcija patvirtinta praėjusią parą, yra mokiniai. Šiaulių Romuvos gimnazijoje nustatyti 29 didelės rizikos sąlytį turėję asmenys, Šiaulių Dainų progimnazijoje – 27 artimą sąlytį turėję asmenys. Jiems taikoma 14-likos dienų izoliacija.

NVSC primena, kad mokinių, kurie šiuo metu yra izoliacijoje, tėvai yra vadinamasis kontakto kontaktas, tad jiems izoliacija netaikoma. Izoliacija taikoma, kai turėtas didelės rizikos sąlytis su sergančiu COVID-19 liga asmeniu, kuriam liga patvirtinta laboratoriniu tyrimu.

6 nauji atvejai Vilniaus apskrityje siejami su asmenine švente, vykusia rugpjūčio 28 d. Trakų rajone. Iš asmenų, kuriems COVID-19 patvirtinta vakar, 3 asmenys dalyvavo šventėje, kiti – bendravo su vienu iš dalyvių namų ar darbo aplinkoje.

5 atvejai, vakarykštę parą registruoti Kauno apskrityje, yra siejami su židiniu dėl rugpjūčio 22 d. Raseinių rajone vykusios šeimos šventės. Iš viso, epidemiologų vertinimu, šiuo metu su šiuo židiniu siejama 10 koronaviruso atvejų, įskaitant patvirtintus per vakar. Vienas iš asmenų, kuriam koronavirusas patvirtintas vakar, yra Raseinių Šaltinio progimnazijos, kur penktadienį nustatytas pirmasis susirgimas, mokinys. Sąlytį turėję asmenys nustatinėjami.

2 atvejai, vakar nustatyti Tauragės apskrityje, yra siejami su protrūkiu viename iš kariuomenės dalinių. Iš viso su šiuo židiniu siejami 35 susirgimai, įskaitant patvirtintus praėjusią parą.

Be to, dar 1 atvejis Tauragės apskrityje siejamas su įmone, dalyvaujančia Vilniaus kogeneracinės jėgainės (VKJ) statybos projekte. Iš viso su šiuo protrūkiu dabar siejama 15 susirgimų.

1 vakar Vilniaus apskrityje nustatytas atvejis yra siejamas su židiniu įmonėje „Intersurgical“. Šiuo metu registruoti 47 su šiuo protrūkiu susiję atvejai.

Be to, dar 1 naujas atvejis, vakar registruotas Vilniuje, siejamas su protrūkiu choruose. Vertinama, jog tai – 33 susijęs COVID-19 atvejis.

Taip pat per praėjusią parą registruoti 3 nauji židiniai. Du iš jų užfiksuoti Klaipėdos apskrityje. Per vakar parą COVID-19 patvirtinta vienam „Klaipėdos energijos“ darbuotojui. Tai antrasis susijęs susirgimas, apie pirmąjį NVSC pranešė vakar. Pirmojo asmens užsikrėtimo aplinkybės nenustatytos.

Antrasis naujas židinys – Klaipėdoje rugpjūčio 28 d. vykusi šeimos šventė. Vakar COVID-19 liga patvirtinta asmeniui, bendravusiam su šios šventės dalyviu. Vertinama, kad su protrūkiu dabar iš viso siejami 3 koronaviruso atvejai. Pirmasis atvejis patvirtintas rugsėjo 1 d.

Trečiasis naujas protrūkis per vakarykštę parą registruotas logistikos įmonėje Vilniaus apskrityje. Koronavirusas patvirtintas vienam įmonės darbuotojui. Iš viso šiuo metu registruoti 3 susiję susirgimai. Pirmasis nustatytas rugsėjo 3 d., asmens užsikrėtimo aplinkybių nustatyti nepavyko.

Be to, vertinama, kad vakarykštę parą 8 žmonės užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, tačiau šie atvejai, šiuo metu turimais duomenimis, nepriskiriami infekcijos židiniams.

9 asmenų užsikrėtimo aplinkybės dar nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 9 asmenys. Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso konkretiems žmonėms patvirtinti 3083 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 1030 asmenų, 1954 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.