Kodėl verta pagalvoti apie dviratį treniruoklį ir kaip tokį išsirinkti?

Varlė.lt sporto prekių specialistė Laura Aksomitaitė pastebi, kad pandemija ir buvimas namuose lėmė, kad susidomėjimais šio tipo treniruokliais ženkliai šoktelėjo. Dėl šitos priežasties Varlė.lt specialistė parengė kelis svarbius patarimus, į ką verta atkreipti dėmesį renkantis internetu dviratį treniruoklį.

Pagrindinės priežastys investuoti į dviratį treniruoklį

Pagrindinė nauda yra pakankamai greitas kalorijų deginimas ir tai, kad per santykinai trumpą laiką galima pasiekti tikrai pastebimų dailesnės figūros rezultatų. Be to, tokia fizinė veikla lemia, kad susireguliuoja širdies ritmas ramybės būsenoje, stabilizuojasi kraujospūdis ir pagerinama bendra savijauta. Žinoma, yra viena sąlyga – treniruotės privalo būti reguliarios. 3–4 kartai per savaitę 30–60 min. trukmės minimo dviračiu treniruokliu užtikrintų teigiamų rezultatų ir prisidėtų prie geresnės bendros savijautos.

Į ką atkreipti dėmesį renkantis dviratį treniruoklį?

Dviračio treniruoklio įsigijimą vertėtų gerai apgalvoti ir pasirinkti tokį modelį, kuris būtų visų pirma patogus ir patikimai tarnautų ne vienerius metus.

Reguliavimo galimybės

Labai svarbu, kad dviratis treniruoklis pasižymėtų atskirų elementų reguliavimo galimybėmis: sėdynės aukščio, rėmo ar šalia pedalų esančių dirželių ilgio reguliavimu. Reguliavimo galimybės turi reikšmingos įtakos žmogaus padėčiai ir patogumui minimo metu. Reguliuojama sėdynė leidžia pritaikyti ją prie naudotojo ūgio. Treniruoklio sėdynė turėtų būti nustatyta taip, kad treniruočių metu, atremta į apatinį pedalą koja būtų ištiesinta.

Pasipriešinimo tipas ir stabdžių sistema

Kitas labai svarbus aspektas, renkantis dviratį treniruoklį, yra pasipriešinimas, nuo kurio priklauso treniruotės intensyvumas arba, kitaip tariant, tai, kiek jėgos naudotojas skirs pratimams. Pagal pasipriešinimą dviračiai treniruokliai skirstomi į tokius tipus:

• Mechaninis, kur pasipriešinimą sukuria mechaniniai stabdžiai;

• Magnetinis – pasipriešinimą formuoja magnetiniai stabdžiai;

• Elektromagnetinis – pasipriešinimą sukuria elektromagnetiniai stabdžiai.

Tradiciniai modeliai turi mechaninį pasipriešinimą. Dviračiai treniruokliai su magnetiniu pasipriešinimu yra tylesni ir tikslesni, o elektromagnetinio tipo – pažangiausi variantai. Pasipriešinimo tipas ir galimybė reguliuoti jo lygį leidžia treniruočių intensyvumą pasirinkti pagal savo poreikius. Tiems, kurie ieško tiksliausių nustatymų ir reguliavimo galimybių, rekomenduojama rinktis modelį su magnetiniu pasipriešinimu.

Smagračio svoris

Renkantis dviratį treniruoklį būtina atsižvelgti į smagračio svorį. Kuo jis didesnis, tuo daugiau jėgų reikės skirti treniruotėms ir tuo didesnis treniruočių efektyvumas. Paprastai smagračių svoris būna 4 – 18 kg.

Dviračio treniruoklio maksimali apkrova

Renkantis treniruoklį vertėtų atkreipti dėmesį į maksimalią apkrovą, nes šis aspektas taip pat užtikrina saugumą treniruočių metu. Nors dažniausiai maksimali apkrova būna 150– 160 kg, tačiau jei įsigyjamas pigesnis modelis, būtinai vertėtų patikrinti šį parametrą, nes tokie mažesnės kainos treniruokliai atitinkamai yra ne tokios patvarios konstrukcijos.

Dviračio treniruoklio kompiuteris

Kitas labai svarbus ir dėmesio vertas elementas renkantis dviratį treniruoklį yra kompiuteris. Tai įrenginys, kuris priklausomai nuo treniruoklio modelio, gali būti aprūpintas labai įvairiomis funkcijomis. Dažniausiai treniruoklių kompiuteriai rodo tokius parametrus:

• visos treniruotės laiką;

• numintą kilometrais atstumą;

• sudegintų kalorijų skaičių;

• minimo greitį.

Dviračių treniruoklių kompiuteriai dar gali turėti ir daugiau įvairiausių funkcijų. Jei treniruoklis perkamas planuojant daugiausia dėmesio skirti intensyvioms treniruotėms ir kūno riebalų deginimui, rekomenduojama rinktis modelį, kuris turės kompiuterį su širdies ritmo matavimo funkcija. Varlė.lt specialistė atkreipia dėmesį, kad kai kuriuose modeliuose yra galimybė nustatyti viršutinę širdies ritmo ribą, kurią pasiekus, dviračio treniruoklio mechanizmas automatiškai sumažina pasipriešinimą ir treniruotės intensyvumą tam, kad širdies ritmas grįžtų į normą. Pažangiausi treniruoklių modeliai turi riebalinio audinio matavimo funkciją, už kurią paprastai atsako dviračio rankenėlėse įmontuoti jutikliai.

Kai kurie dviračių modeliai turi skirtingų treniruočių programų nustatymo funkciją, kurios dėka galima lengvai ir greitai pritaikyti savo poreikiams treniruotės tipą ir laiką. Tiesiog reikia pasirinkti norimą programą, o dviračio treniruoklio kompiuteris automatiškai nustatys visus reikalingus parametrus.

Kiti dviračių treniruoklių naudingi parametrai ir savybės

Renkantis dviratį treniruoklį verta atkreipti dėmesį ir į papildomas funkcijas bei savybes, dėl kurių naudojimasis treniruokliu būna patogesnis. Varlė.lt specialistė išskiria tokius dalykus:

• Gertuvės laikiklį, kuris padės lengvai pasiekti vandenį treniruočių metu jų nepertraukiant.

• Pedalus, su reguliuojamais dirželiais.

• Reguliuojamos kojeles, dėl kurių kompensuojamas grindų paviršiaus nelygumas.

• USB lizdą muzikos grotuvo prijungimui.

• Leidžiančius atkurti muziką garsiakalbius.

• Transportavimo ratukus, dėl kurių treniruoklį lengvai galima perkelti iš vienos vietos į kitą.