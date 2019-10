Keliavimas lėktuvais gripo sezono metu: specialistų patarimai padės nesusirgti

Viena iš sveikatos specialistų rekomendacijų prasidėjus gripo sezonui – vengti didelių žmonių susibūrimų. Tačiau ką daryti, jei laukia kelionė ir prireiks būti oro uoste ar skristi lėktuvu, kuriuose – šimtai keliautojų? Anot sveikatos ir aviacijos ekspertų, tokiu atveju į kelioninę vaistinėlę pravartu įsidėti medicininę kaukę, vitamino C ir atsiminti keletą svarbių patarimų.

Pasiruoškite veiksmingą artileriją

Oro uostus lankant ir lėktuvais skrendant rudenį ar žiemą pravartu turėti sveikatai būtiniausių priemonių vaistinėlę. Anot Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovės dr. Jurgitos Šaulytės, į šią vaistinėlę visų pirma įsidėkite medicininę burnos kaukę. Gripo ir peršalimo ligos dažniausiai perduodamos oro lašeliniu būdu, todėl kelionėje kaukė gali būti efektyviausia apsauga norint neužsikrėsti ar neužkrėsti kitų. Kitas svarbus dalykas keliaujant – kruopštus rankų plovimas muilu.

„Kai siaučia gripas, rankas reikėtų plauti kuo dažniau, nusiimant žiedus ir pašalinant visus nešvarumus. Jei kelionėje po ranka ne visada turite muilo, į rankinį bagažą įsidėkite dezinfekuojančio skysčio ar servetėlių“, – pataria J. Šaulytė.

Visuomenės sveikatos biuro specialistė rekomenduoja keliaujant su savimi turėti dar vieną veiksmingą priemonę – eterinį aliejų, kuris gali apsaugoti imuninę sistemą nuo bakterijų ir virusų. Su peršalimu puikiai kovoja gvazdikėlių, cinamonų, čiobrelių eterinis aliejus. Svarbu, kad jis būtų terapinės klasės – grynas.

„Keletą eterinio aliejaus lašų galima lašinti ant pečių ir įtrinti. Jei kvapas per stiprus, galima praskiesti su kokosų, migdolų ar alyvuogių aliejumi. Vieną lašą eterinio aliejaus galima netgi įsilašinti į burną ir tai bus gera prevencinė priemonė arba pirmas vaistas, kai jaučiatės prastai“, – teigia specialistė J. Šaulytė.

Ieškokite šiltų skysčių

Kelionėje pajutus apninkantį peršalimą – bendrą silpnumą, nuovargį, pradėjus čiaudėti ar sloguoti – ieškokite, kur įsigyti šiltos žolelių arbatos. J. Šaulytė pataria peršalus šiltus skysčius vartoti nuolatos, taip padėsite organizmui šalinti virusą.

„Kita veiksminga priemonė, kovojanti su užklupusia liga – askorbo rūgštis, dar žinoma kaip vitaminas C. Patartina su savimi pasiimti vandenyje tirpių vitamino C tablečių. Pasijutus blogai per dieną reikėtų išgerti 3-4 stiklines šilto vandens, kuriame ištirpintas vitaminas C“, – sako sveikatos ekspertė.

Savo ruožtu Lietuvos oro uostų Keleivių patirties skyriaus vadovė Rasa Petraitienė primena, kad šiltų skysčių, arbatų keliautojai galės įsigyti tiek oro uostuose veikiančiose maitinimo įstaigose, tiek lėktuvo salone.

Natūralioms priemonėms – pirmenybė

„Kaip visuomenės sveikatos specialistė, nerekomenduoju kelionėje pajutus pirmuosius peršalimo simptomus griebtis vaistų. Kol temperatūra ne aukštesnė nei 38 °C, keliautojai turėtų stengtis gydytis natūraliomis aukščiau tekste išvardytomis priemonėmis. Visgi, jei temperatūra pakyla virš 38°C arba laikosi ganėtinai ilgai, tai karščiavimui ar skausmo malšinimui skirti vaistai turėtų pagerinti savijautą ir kelionę tęsti bus lengviau“, – pataria dr. J. Šaulytė.

Tačiau, jei atsėlinantį gripą ar peršalimą pajutote dar prieš kelionę, J. Šaulytė rekomenduoja nedelsiant kreiptis į šeimos gydytoją. Įvertinęs situaciją, jis gali išrašyti antivirusinių vaistų. Pasak specialistės, tokius medikamentus reikėtų vartoti dvi pirmąsias paras nuo tada, kai pajutote ligos simptomus. Vaistai turėtų padėti ir kelionėje jausitės gerai.

Kiek vaistų prireiks?

Aviacijos ekspertai atkreipia dėmesį, kad jokių rankiniame bagaže vežamų vaistų kiekis nėra ribojamas, įskaitant ir skysto pavidalo medikamentus.

„Tiek tuo atveju, jei vaistai jums specialiai skirti gydytojo ir atvykę į kitą šalį negalėsite įsigyti jų bet kurioje vaistinėje, tiek tuo atveju, jei tai yra vaistai nuo kosulio ar slogos, jų nereikia pakuoti į 1 l talpos maišelį kartu su kitais skysčiais“, – atkreipia dėmesį R. Petraitienė.

Beje, pasijutus blogai gydomosios arbatos, vitaminų ar reikalingų vaistų galite įsigyti ir pačiame oro uoste.

„Vilniaus oro uoste, išvykimo salėje, šalia saugumo patikros veikia vaistinė, o Kauno oro uoste peršalimui gydyti reikalingų priemonių ar nereceptinių vaistų rasite „Narvesen“ prekybos tinklo asortimente“, – pažymi R. Petraitienė.

Ieškokite poilsio vietų

Kelionėje tausokite jėgas, kad prireikus imunitetas turėtų resursų kovoti. Kiek įmanoma ilsėkitės, nepamirškite šiltos aprangos. Laukdami skrydžio, oro uoste suraskite vietą, kurioje galite pabūti ramiai, kur praeina mažiau žmonių, yra mažesnis triukšmas.

Anot Lietuvos oro uostų atstovės, prireikus poilsiui reikalingų daiktų, tokių kaip ausų kamštukai, kelioninė pagalvėlė, miego raištis surasite oro uostuose esančiose parduotuvėse.

Beje, poilsis, kaip ir mityba, fizinis aktyvumas labai svarbūs ir prieš kelionę. Stenkitės eiti miegoti tuo pačiu metu, idealu – dešimtą ar vienuoliktą valandą vakaro. Net ir vėlyvą rudenį, žiemą savo mitybą praturtinkite daržovėmis, šiuo metų laiku itin naudinga rinktis raugintas daržoves. Rytais atlikite bent keletą mankštos pratimų – tai stiprina imuninę sistemą.

„Užsiimdami nuolatiniu organizmo stiprinimu drąsiai keliausite gripo sezono metu ir dideli žmonių susibūrimai nekels baimių“, – neabejoja J. Šaulytė.

Na, o jei atėjus šaltajam sezonui norite būti visiškai ramūs dėl savo sveikatos, specialistė rekomenduoja pasiskiepyti nuo gripo. Skiepai gripo tikimybę sumažina net 70–90 proc. Pasaulio sveikatos organizacija skiepus įvardija veiksmingiausia gripo profilaktikos priemone.