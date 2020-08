Kauno klinikose – naujos diagnostikos galimybės sergantiems širdies ligomis

Pagal širdies ir kraujagyslių susirgimų skaičių, Lietuva pirmauja visoje Europoje. Kaip rašoma gydymo įstaigos pranešime, matydami šią tendenciją, Kauno klinikų specialistai gerina pacientų ištyrimo ir gydymo galimybes, daug dėmesio skiria naujausių tyrimų įdiegimui.

Kaip pasakoja Radiologijos klinikos Branduolinės medicinos skyriaus vadovas doc. Donatas Vajauskas, gama kameros greitis ir tikslumas – jos didžiausias pranašumas.

„Šios įrangos tikslumas gydytojams leidžia išsamiai įvertinti paciento širdies kraujotaką ir tiksliai nustatyti kraujotakos nepakankamumą – visa tai leidžia greičiau paskirti tinkamiausią gydymą. Bendras tyrimo laikas, įdiegus specializuotą gama kamerą, sutrumpėjo trejomis valandomis – sumažėjus laukimo eilei, tyrimą galime atlikti daugiau pacientų. Taip pat pagreitėjo ir paciento skenavimas – nuo 25 min. iki 5 min, todėl pacientai patiria mažiau diskomforto tyrimo metu“, – naujausios įrangos pranašumus vardija gydytojas radiologas doc. D. Vajauskas.

Tyrimo metu su specializuota kardiologine gama kamera naudojami mažesni kiekiai radiofarmacinių junginių, kurie išskiria mažesnę apšvitą tiek pacientui, tiek personalui. Kiekvieno tyrimo metu radiofarmacinių preparatų aktyvumas nustatomas atsižvelgiant į individualų pacientą ir laikantis radiacinės saugos ALARA (angl. As Low As Reasonably Achievable) principo.