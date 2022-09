Kasmet nuo sepsio miršta 11 mln. žmonių: kaip atpažinti požymius?

Rugsėjo 13 dieną minima Pasaulinė sepsio diena, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į šios mirtinos būklės svarbą bei didinti sąmoningumą, siekiant išvengti mirties ar su sepsiu susijusių gyvenimo kokybę bloginančių pasekmių.

Sepsis – gyvybei pavojų kelianti būklė, kylanti dėl nesubalansuoto organizmo atsako į infekciją. Jai būdingas organų funkcijų sutrikimas, dėl kurio vystosi blogos pasekmės, kuomet organizmo reakcija į infekciją pažeidžia savo paties audinius bei organus. Infekcija gali prasidėti įvairiais būdais: odos žaizda, gripu, plaučių uždegimu, šlapimo organų infekcija ar kitomis iš pažiūros gyvybei nepavojingomis ligomis.

„Įprastai imuninė sistema apriboja infekcijos šaltinį ir naikina mikroorganizmus vietiškai (vietinė infekcija). Aktyvinamos imunokompetentinės ląstelės, vyksta įvairūs sudėtingi biologiniai procesai – prasideda savigyna, kitaip vadinamas uždegimas“, – aiškino Kauno klinikų Intensyviosios terapijos klinikos gydytoja prof. Dalia Adukauskienė.

Pasak jos, nusilpus imunitetui ir anksti neatpažinus infekcijos, mikroorganizmai gali patekti į kraują ir išplisti po visą organizmą.

„Dėl audringo, bet pavėluoto imuninio atsako, uždegimas, kuris skirtas padėti kovoti ir nugalėti infekciją, gali žalingai paveikti visą organizmą, todėl pažeidus audinius pasireiškia organų funkcijų sutrikimas – tai ir vadiname sepsiu“, – aiškino medikė.

Pagrindinė sepsio vystymosi sąlyga – susilpnėjusi organizmo imuninė sistema. Ji būdinga žmonėms, vyresniems nei 65 arba jaunesniems nei 1 m., nėščiosioms, po chirurginių operacijų, lėtinių ligų atvejais, taip pat sergant cukriniu diabetu, žmogaus imunodeficito viruso liga, pašalinus blužnį, po kraujo produktų perpylimo, taikant chemoterapiją, spindulinį gydymą, žalingai vartojant alkoholį, nuolat pervargstant, badaujant. Nusilpus imunitetui, išsiskiria pernelyg didelė gausa uždegiminių mediatorių ir per mažai priešuždegiminių, vystosi hiperuždegimas. Taip pat gali išsiskirti per mažai uždegiminių ir per didelis kiekis priešuždegiminių mediatorių, kas sukelia imunoparalyžių.

Ankstyvą sepsio diagnostiką apsunkina tai, kad jam būdingi simptomai yra nespecifiški – jie lydi ir daugelį kitų ligų. Tai – didelis silpnumas, karščiavimas ar sumažėjusi kūno temperatūra, dažnas pulsas ir kvėpavimas, sumišimas, išblyškusi ar marmuruota, su pablogėjusiu kapiliarų prisipildymu, oda, sumažėjęs šlapinimasis. Pastebėjus šiuos simptomus reikėtų nedelsiant kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą.

Gydymo metodas priklauso nuo infekcijos rūšies, organų disfunkcijos sunkumo. Įprastai ligonių gydymas yra pradedamas užtikrinant adekvatų gaunamų skysčių kiekį juos lašinant į veną, tiekiamas papildomas deguonis, skiriamas antimikrobinis gydymas naikinti infekcijos sukėlėją, valomas infekcijos židinys. Jei ligonio būklė reikalauja, gyvybiškai svarbių organų veiklos užtikrinimui yra skiriami kraujospūdį palaikantys vaistai, jungiama prie dirbtinio kvėpavimo aparato, sutrikus inkstų veiklai valomas kraujas (dializė), užtikrinamas adekvatus maistinių medžiagų ir mikroelementų turintis maitinimas. Nepaisant adekvataus gydymo, dėl blogo imuninio atsako daug sepsio aukų neišgyvena, o pasveikusiems gali išlikti ilgalaikiai sveikatos sutrikimai, todėl neretai būna reikalinga ilgalaikė medicininė priežiūra ir reabilitacija.

Pasaulinės sepsio dienos minėjimas LSMU

Jau devintus metus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) SMD Intensyviosios terapijos būrelis, vadovaujamas ilgametės vadovės prof. Dalios Adukauskienės, organizavo renginių ciklą Pasaulinei sepsio dienai (angl. World Sepsis Day, WSD 2022) paminėti ir pakvietė kartu prisijungti visą LSMU bendruomenę, Kauno miesto ir visos Lietuvos gyventojus.

Renginių ciklas prasidėjo rugsėjo 13 d. Kaip ir kasmet buvo organizuojama jungtinė konferencija, kurioje dalyvavo LSMU SMD Intensyvios terapijos būrelis bei VU MF SMVT Anesteziologijos ir reanimatologijos būrelis, vadovaujamas prof. S. Vosyliaus.

Konferencijoje buvo skaitomi pranešimai itin aktualiomis temomis: „Antibiotikų penetracijos klausimai“, „Candida albicans plaučiuose – ne patogenas!“, „Trumpa SSC 2021 m. antimikrobinės terapijos gairių apžvalga“ bei „Antibiotikoterapija imunosupresuotiems pacientams“.

Taip pat LSMUL Kauno Klinikų teritorijoje studentams, pacientams bei gydytojams buvo dalinami lankstinukai sepsio tematika, norint paskatinti būsimus sveikatos priežiūros specialistus prisidėti prie ilgametės kovos su sepsiu bei vykdoma kraujo donorystės akcija.

LSMU nuotr.

Rugsėjo 14 d. buvo organizuojamas protmūšis, kurio tikslas – skatinti gydytojus bei studentus domėtis sepsiu, įgyti naujų žinių bei atnaujinti jau turimas, šviesti visuomenę, didinant jos budrumą ir atsakomybę už savo sveikatos būklę.

Renginių ciklą užbaigė iškilmingas rožinės spalvos balionų paleidimas į orą.