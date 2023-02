Ar tikrai visiems, laukiantiems ilgoje eilėje, reikia kardiologo?

Tačiau ar tikrai visiems, laukiantiems eilėje, reikia kardiologo, kodėl tiems, kam paslaugos reikia skubiai, jos neįmanoma gauti laiku, LNK žurnalistas klausė kardiologo prof. Prano Šerpyčio.

– Žmonės skundžiasi, kad tenka ilgai laukti eilėje, kol papuola pas kardiologus. Ką jūs manote apie žmonių registraciją į eilę dėl eilės?

– Galvoju, kad dalį ligonių, kurie registruojasi pas kardiologą, iš pradžių galėtų apžiūrėti kiti specialistai: šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas. Kad įvertintų ir nukreiptų pas kardiologą tuos, kuriems iš tiesų reikalinga kardiologo pagalba. Neretai registruojasi ir tie žmonės, kuriems iš tiesų reikalinga visai kito specialisto konsultacija. Taip ilginamos tos eilės. Pasigendu tarpsektorinio bendradarbiavimo.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Ar dideli srautai? Kiek per darbo dieną jums tenka priimti pacientų?

Santaros klinikose mes turime 6–8 echoskopus. Manau, tai – nusikaltimas.

– Maždaug 20–30 ligonių. Šis skaičius normalus. Bet gydytojui kardiologui per 30 minučių reikia surašyti anamnezę, apklausti pacientą, jį apžiūrėti, įvertinti kardiogramą, padaryti ir kitus tyrimus. Pusvalandis yra labai nedaug. Jauni gydytojai, kurie dirba poliklinikose, neatlaiko tokio krūvio ir srauto. Be to, įkainis yra labai menkas. Dėl to susidaro tokios eilės, nes trūksta specialistų, nes niekas nenori eiti dirbti į valstybinę gydymo įstaigą.

– Gal eilės susidaro todėl, kad žmonės gali pasirinkti, į kokį gydytoją kreiptis. Visi nori patekti pas geriausius, o kiti kardiologai gal tokio didelio krūvio nejaučia?

– Manau, kad visi kardiologai turi panašų darbo krūvį, kuris yra nemažas. Pavyzdžiui, didmiesčiuose – Vilniuje, Kaune – yra daug kardiologų, bet regionuose jų nėra. Reikėtų, kad jų būtų ir mažesniuose miestuose. Tai irgi padėtų spręsti šią problemą. Bet reikia kardiologus aprūpinti ir medicinine įranga, be kurios dirbti neįmanoma. Santaros klinikose mes turime 6–8 echoskopus. Manau, tai – nusikaltimas. Jei 800 mln. eurų ateina iš struktūrinių fondų, kodėl neskyrus didelės dalies ir kardiologijai, kad būtų sukurtos sąlygos dirbti, nes kitaip kardiologų nepritrauksime. Mes žinome, kad nuo širdies ir kraujagyslių ligų mirštamumas yra vienas didžiausių. Tai – nusikaltimas prieš Lietuvos žmones.