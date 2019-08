Išrankumas, mada ar sveikata: kokias mitybos tendencijas diktuoja „milenialsų“ karta?

Nenuostabu, jog milenialsų valgymo įpročiai taip skiriasi nuo ankstesnių kartų – pastarieji linkę eksperimentuoti ir ragauti viską, kas šiuo metu „ant bangos“. Tad kokie maisto produktai įtinka šiai išskirtinei kartai ir kokias mitybos tendencijas ji diktuoja?

Virtuvėje – ir išmanūs sprendimai

Užsienio portalai jau seniai mirga nuo sudarinėjamų sąrašų, į kuriuos patenka maisto produktai, būdingi milenialsų kartai. Juose būtinai rastume ispaninį šalaviją arba chia sėklas, goji uogas, avokadus, pieno pakaitalus, granolą, kalė salotas ir korėjiečių dievinamus kimčius, kokosų aliejų, begliutenę duoną, proteino miltelius ir, žinoma, visą spalvų paletę ekologiškai užaugintų vaisių bei daržovių.

Be to, šios kartos virtuvėje karaliauja ne vien įdomesnis ir sveikesnis maistas, bet ir buitį gerokai palengvinantys prietaisai: vaisių ir daržovių trintuvės, kokteilių plakikliai ir gertuvės, maisto smulkintuvai, garų puodai, duonkepės ir pan. Milenialsai mėgsta rafinuotas vakarienes įdomiuose baruose ar restoranuose, tačiau dar labiau jiems patinka eksperimentuoti namuose ir patiems kurti bei atrasti receptus, įkvėptus įvairių pasaulio šalių virtuvių.

Maistas, vertas „instagraminės“ nuotraukos

Pasak maisto mylėtojos ir maisto tinklaraščio „Ant medinės lentelės“ autorės Kristinos Pišniukaitės-Šimkienės, milenialsų karta tikrai labai didelį dėmesį teikia sveikatingumui: nuo gyvensenos iki judėjimo ir, žinoma, subalansuotos mitybos.

Tiesa, maisto tinklaraštininkės nuomone, nebūtinai visi madingi produktai savaime reiškia sveiką pasirinkimą. „Pavyzdžiui, produktai be glitimo savo sudėtimi yra gerokai nusileidžia kokybiškiems viso grūdo miltų produktams. Mano nuomone, ši karta aukština ne sveikus produktus, o tiesiog daugiau dėmesio skiria savo organizmo pažinimui, ieško geros savijautos recepto. Todėl kartais dėl sveikatos priežasčių atsisakoma glitimo ar karvės pieno. O jei ir nieko neatsisakoma, dažnai renkamasi sveikesnės alternatyvos“, – teigia K. Pišniukaitė.

Čia pat ji priduria, jog šios kartos atstovų socialinių tinklų paskyros yra puikus ir jų meniu atspindys: „Milenialsų „Instagram“ istorijoje tikrai nerasite nuotraukos su batonu, majonezu ir dešra, tačiau greičiausiai ten bus natūralaus raugo duonos, geriau žinomos kaip sourdough, skrebutis su avokadu, lašiša ir kiaušiniu su skystu tryniu. Ši karta maitinasi stilingai, kreipia dėmesį ne tik į maistines savybes ir skonį, bet ir maisto išvaizdą, estetišką pateikimą“.

Dažniau sutinkamas supermaistas

Dar vienas milenialsų kartos mėgstamas terminas – tai supermaistas. Šis titulas, pasak tinklaraštininkės K. Pišniukaitės, šiandien apima didelę, ypatingomis savybėmis pasižyminčių produktų gausą, į kurią patenka uogos, saldžios bulvės, riešutai, pupelės, lašiša, kiaušiniai, produktai su probiotikais, žalioji arbata, ciberžolė, ghi sviestas ir kiti.

„Šiuos produktus išties myli naujoji karta, jie akivaizdžiai dominuoja populiarių šiuolaikiškų maisto tinklaraštininkų receptuose. Aš taip pat labai rekomenduoju mityboje siekti įvairovės ir supermaistą bent kartais įtraukti į savo mitybą“, – pasakoja maisto mylėtoja.

Tuo tarpu prekybininkai taip pat stebi augantį pirkėjų susidomėjimą sveikesniais maisto pasirinkimais. Prekybos tinklo IKI komunikacijos vadovė Berta Čaikauskaitė sako, kad pastaraisiais metais Lietuvoje daugėja žmonių, vengiančių glitimo bei netoleruojančių laktozės, todėl didėjanti šių prekių paklausa yra akivaizdi.

„Jaučiamas pirkėjų susidomėjimas renkantis mėsos ir pieno produktų pakaitalus, todėl šių produktų asortimentas nuolat plečiamas: siūlome ne tik alternatyvius pieno gėrimus, bet ir, pavyzdžiui, fermentinį sūrį, puikiai tinkantį gaminimui, ar grietinėlę be laktozės. Be to, pastaruoju metu vis didesnio susidomėjimo sulaukia visas sveikų, ekologiškų ir natūralių produktų skyrius, kuriame galima rasti įvairių prekių: kruopščiai atrinktų kruopų, tarp kurių – ryžiai, makaronai, bolivinė balanda ir kitos. Čia gausu įvairių aliejų, pavyzdžiui, kokosų ar moliūgų, taip pat sveikesnių miltų pasirinkimų ir kitų produktų“, – augančias sveikesnio maisto tendencijas komentuoja B. Čaikauskaitė.

Dar viena besikeičiančių pirkėjų poreikių padiktuota naujovė IKI parduotuvių lentynose – akį traukiančios spalvotos duonos.

B. Čaikauskaitės teigimu, puikaus įvertinimo jau spėjo sulaukti žalios spalvos duona, kurios gamyboje naudojami natūralūs špinatai – taip duona ne tik praturtinama maistingomis medžiagomis, bet ir išlieka ypatingai sodrios spalvos. Taip pat duona su juodosiomis morkomis, kuriai pagaminti naudojamos specialiu būdu džiovintos, o vėliau iki pudros sumaltos morkos, duonai suteikiančios išskirtinai violetinę spalvą.