Ėminių SARS-CoV-2 tyrimui paskirstymą perėmė NVSPL

Iki šiol šią sritį kuravo Nacionalinis kraujo centras (NKC). Šiuos veiksmus toliau vykdys tie patys darbuotojai, anksčiau dirbę NKC ir turintys patirtį užtikrinti sklandų procesą.

NVSPL prisiima atsakomybę už ėminių paskirstymą, atsižvelgiant į SARS-CoV-2 tyrimą atliekančių laboratorijų užimtumą. Šiuo metu tyrimų dėl COVID-19 skaičius vidutiniškai viršija 10 tūkt. per dieną, tad ėminių paskirstymas yra labai svarbi sritis, kuri turi veikti nepriekaištingai norint, jog tyrimai vyktų sklandžiai.

Anot NVSPL vadovo Dano Bakšos, dažnas ėminių surinkimas padeda laboratorijoms išnaudoti pajėgumus, joms nereikia delsti laukiant ėminių pristatymo arba atlikti tyrimus neužpildant aparatų maksimaliu ėminių skaičiumi, operatyvi logistika padeda taupyti finansus, žmonių darbą ir laiką.

Pasak šį procesą valdančių darbuotojų, Editos Urbonienės ir Monikos Martinkutės, Vilniuje iš mobilių punktų ėminiai surenkami ir į tyrimus atliekančias laboratorijas vežami net keturis kartus per dieną. Kaune ir Klaipėdoje intensyvumas taip pat nemažas – kursuojama po tris kartus per dieną. Visų kitų miestų punktai renka ėminius po 1–2 kartus per dieną.

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija yra atsakinga ir už valstybinių laboratorijų aprūpinimą SARS-CoV-2 tyrimams reikalingomis priemonėmis: reagentais, mėgintuvėliais, tamponėliais ir virusologine terpe. Ši funkcija apima priemonių planavimą, įsigijimą ir paskirstymą.

Taip pat NVSPL atlieka klinikinius (pvz. kraujo), aplinkos (pvz. cheminius, mikrobiologinius vandens, oro) tyrimus, atliekai fizikinius ir kitus matavimus, sveikatos mokymus.