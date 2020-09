Ekspertas: jei kiekvienas iš mūsų nešiotų kaukes, pandemija po 8-12 savaičių baigtųsi

„Dar toli gražu ne pabaiga“, – stotis „NBC News“ pirmadienį citavo CDC direktorių Robertą Redfieldą. Lapkričio 3 dieną vyksiančiuose rinkimuose antrosios kadencijos siekiantis JAV prezidentas Donaldas Trumpas pastaruoju metu tryško optimizmu, kad pandemiją pavyks suvaldyti.

R. Redfieldas įspėjo gyventojus viešoje vietoje dėvėti kaukes. „Jei kiekvienas mūsų tai darytų, ši pandemija po 8-12 savaičių baigtųsi“, – sakė jis.

R. Redfieldas, be to, kritiškai atsiliepė apie Baltųjų rūmų specialiosios komisijos kovai su pandemija vadovą Scottą Atlasą. „Viskas, ką jis sako, yra neteisinga“,–taip esą R. Renfieldas kalbėjo apie jį per vieną pokalbį telefonu, pranešė NBC. S. Atlasą pastaruoju metu kritikavo ir Stendorfo medicinos mokyklos ekspertų grupė, nes jo pandemijos valdymas esą kelia riziką visuomenės sveikatai.

Pandemija iki šiol JAV nusinešė 205 000 gyvybių. Tai daugiausiai aukų pasaulyje.