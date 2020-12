Ekspertas apie švietimo įstaigų uždarymą: priemonė skausminga, bet veiksminga

„Švietimo įstaigų uždarymas viena iš skaudžiausių temų. Bet tai veiksminga priemonė. Dar vienas grafikas iš rimto žurnalo. Čia pavaizduotos priemonių poveikiai Rt. Rt>1 epidemija plinta, Rt<1 epidemija suvaldoma. Yra įdėti pasikliovimo intervalai ir atidėtas priemonės poveikis laikui bėgant. Raudona pažymėta, kai priemonė yra atšaukiama, o mėlyna – kai taikoma. Mokyklų uždarymas matosi, kad labiausiai atsiskiria, t. y. tiek priemonės taikymas, tiek atšaukimas duoda didžiulį poveikį“, – grafikuose pateiktą informaciją komentavo ekspertas.

Be perteklinių skaudžių ribojimų kitokių priemonių nėra. Nes jos efektą duoda iš karto.

Feisbuko nuotr.

Pasak V. Zemlio-Balevičiaus, kad priemonės būtų veiksmingos, jas reikia taikyti ne po vieną, o grupėmis. „Viena priemonė, akivaizdu, nieko neišspręs, jų turi būti kompleksas. Todėl ekspertų grupė ir rekomendavo jų visą pluoštą. Dabartinės Vyriausybės priemonės, deja, nėra pakankamos. Dabartinėje situacijoje, deja, nėra erdvės dalinėms priemonėms. Asmeniškai aš esu prieš perteklinius ribojimus ir manau, kad epidemiją reikia suvaldyti per kontaktų atsekamumą ir greitų veiksmų taikymą pasirodžius pirmiems augimo požymiams. Bet yra toks angliškas posakis: that ship has sailed. Koks yra prasto kontaktų atsekamumo ir dalinių priemonių taikymo rezultatas, mes turime prieš savo akis“, – feisbuke rašė V. Zemlys-Balevičius.

Matematiko teigimu, griežtų priemonių taikymo rezultatus galima pamatyti iškart. „Nereikia dairytis į kitas šalis. Perkrautos ligoninės, kylantis mirčių skaičius ir į aukštumas šokusios perviršinės mirtys. Jeigu nieko nedarysime, situacija tik blogės. O be perteklinių skaudžių ribojimų kitokių priemonių nėra. Nes jos efektą duoda iš karto. Nemačiau jokių kitų siūlomų priemonių, kurios būtų pagrįstos moksliniais argumentais arba grįstos duomenimis, ir kurios nebūtų suvaržymai. Parodykite jas ir jų veiksmingumo įrodymus ir aš pakeisiu savo nuomonę“, – mintimis dalijosi ekspertas.

Susiimam, susitvarkom ir tada bus galima galvoti apie grįžimą į normalų gyvenimą.

Freepik.com nuotr.

Eksperto teigimu, šioje situacijoje svarbu visuomenės susitelkimas ir bendras noras įveikti COVID-19. „Bet kokios taikomos priemonės neveiks be visuomenės pagalbos. Todėl dar kartą ačiū tiems, kurie savarankiškai karantinuojasi. Reikia pripažinti, valstybė nepakankamai padėjo tokiems žmonėms. Tikiuosi, kad bus padarytos išvados ir kad galų gale bus palaikomi žmonės, kurie sąžiningai laikosi karantino suvaržymų. Taip pat tikiuosi, kad tiems, kurie dvejoja ar tiesiog žmogiškai nesusivaldo, bus siunčiama aiški žinutė. Susiimam, susitvarkom ir tada bus galima galvoti apie grįžimą į normalų gyvenimą“, – sąmoningumo svarbą akcentavo matematikas.