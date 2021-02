Ekspertas apie neatitikimus COVID-19 statistikoje: problema – ne duomenys, o NVSC darbas

„Pakalbėjome su Širvintų rajono savivaldybės mere Živile Pinskuviene per LRT. Tai problema, pasirodo, ne duomenys, o Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) darbas. Tam, kad savivaldybės galėtų reaguoti į židinius, jiems reikia informacijos, kas yra susirgęs, o kas ne. Deja, vienintelis tokios informacijos šaltinis yra NVSC. O NVSC nemoka tvarkytis su duomenimis, tai yra faktas. Merė per radiją paklausė gana svarbaus klausimo. Norint gaudyti sergančius, reikia turėti jų sąrašą ir su juo dirbti. 140 ar 40 tada yra labai svarbu. Nespėjau atsakyti gyvame eteryje, tai atsakysiu dabar. Jeigu matote sergančių sąrašą, tai nekreipkite dėmesio į tuos, kurie serga ilgiau negu 28 dienas. „Juvare“ sistemoje turėtų būti kažkokia data, kada naujas atvejis pakliuvo į sistemą, tai ją galima naudoti kaip atskaitos tašką“, – feisbuke rašė matematikas.

Jeigu apvažiuoji visus sergančius, žiūri, kad jie būtų izoliuoti ir kad jų kontaktai yra izoliuoti, virusas neplinta ir naujų atvejų neturėtų pasirodyti.

V. Zemlio-Balevičiaus teigimu, specialistams reikia važiuoti pas tuos ir tikrinti tuos, kurie užsikrėtę palyginus neseniai. „Kadangi izoliacija yra taikoma 14 dienų, tai tiems, kuriems izoliacija pasibaigė, galima tik skambinti, kad pažymėti, ar jie jau pasveiko. Ir, deja, su tuo sąrašu teks dirbti savivaldybei. Iš „Juvare“ reikia pasiimti tik naujai susirgusius, o vesti susirgusių stebėseną teks patiems. Idealiu atveju reikia bendradarbiauti su NVSC, kad tuos suregistruotus atvejus jie į savo sistemą suvestų atgal. Jeigu taip neišeina, kaip minėjau, teks ją dubliuoti. Sėkmės matas yra nauji atvejai. Jeigu apvažiuoji visus sergančius, žiūri, kad jie būtų izoliuoti ir kad jų kontaktai yra izoliuoti, virusas neplinta ir naujų atvejų neturėtų pasirodyti. Jeigu atsiranda naujas atvejis, yra esminė informacija, ar jis susijęs su jau izoliuotais, ar ne. Pirmu atveju reikia žiūrėti, kaip praslydo kontaktas ir atitinkamai tobulinti savo kontaktų atsekimo procesus, antru atveju tiesiog dirbti toliau“, – veiksmų seką dėstė V. Zemlys-Balevičius.

Jeigu problema yra NVSC darbas, tai ir kalbėti reikia apie tai, o ne apie duomenų problemas, kurių, kaip paaiškėjo, nelabai ir yra.

„Toks gaudymas yra labai svarbus, bet ir imlus žmonių resursams. Kai atvejų tiek daug, kad neįmanoma visų sugaudyti, pereinama prie kitų epidemijos valdymo priemonių – apribojimų įvedimo. Epidemijos valdymas yra procesas, jį visados galima tobulinti. Jeigu yra problema, galima ją kelti, bet visados reikia turėti omenyje, kas yra svarbiausia. Jeigu problema yra NVSC darbas, tai ir kalbėti reikia apie tai, o ne apie duomenų problemas, kurių, kaip paaiškėjo, nelabai ir yra. NVSC darbu, beje, merai skundėsi ir anksčiau, dėl to buvęs SAM ministras visados griežė dantį ant Vilniaus savivaldybės. Jeigu tuo metu Vilniaus savivaldybę būtų palaikiusios ir visos kitos, tai SAM būtų tekę reaguoti ir spręsti problemą anksčiau. Deja, to nebuvo ir SAM vadovas tada galėjo kaltinti Vilniaus savivaldybę politikavimu, vietoje to, kad tvarkytis su NVSC. Kas iš to gavosi, visi matome. Tikiuosi, dabartinė SAM vadovybė kažkaip NVSC problemą išspręs. Be šios institucijos normalaus darbo ir komunikacijos su savivaldybėmis epidemiją suvaldyti bus labai sunku“, – įspėjo specialistas.

Primename, kad vasario 4 dieną Ž. Pinskuvienė paviešino COVID-19 statistikoje aptikusi neatitikimų. „Tačiau įdėmiau panagrinėjus sąrašus, juose atrandame ir savivaldybės administracijos darbuotoją, ir kitų įstaigų darbuotojų, jau seniai pasveikusių ir porą mėnesių einančių į darbą. Ir žmogų, kuriam COVID-19 liga buvo nustatyta atlikus testą grįžus iš užsienio dar rudenį. Jis, praėjus saviizoliacijos laikui, vėl sėkmingai išvykęs atgal į šalį, kurioje dirba“, – tąkart rašė Širvintų merė.

Kiek vėliau Ž. Pinskuvienė patikslino vertinusi nuasmenintus duomenis. Po šio įrašo aiškintis, dėl ko nesutampa duomenys, turėjo ir NVSC direktorius, ir Sveikatos apsaugos ministras.

Tuo metu Statistikos departamentas po merės pareiškimų apie netikslią statistiką išplatino savo atsakymą – politikės žodžius pavadino melagienomis.