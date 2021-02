A. Dulkys: apie vakcinų naudą gyventojai nori girdėti iš medikų, o ne politikų

„Mūsų inicijuotas tyrimas parodė, kad politikams geriau į šitą procesą nesikišti. Tai reiškia, kad politikams kalbant apie vakcinos naudą tikrai mums rezultato nepadės pasiekti“, – antradienį per diskusiją, skirtą vakcinacijos nuo COVID-19 procesui ir komunikacijai apie tai, sakė Arūnas Dulkys.

„Žmonės nori, kad apsispręsti (skiepytis ar ne – BNS) jiems turi padėti gydytojai, specialistai, apskritai medikai, ir taip pat labai svarbus elementas yra šeimos gydytojas. Šeimos gydytojo pozicija yra labai svarbi žinutė bandant apsispręsti“, – tvirtino ministras.

Jis taip pat akcentavo, kad vakcinacijos kampanija turi būti susijusi ne tik su informacijos sklaida, bet ir vakcinacijos nauda pačiam asmeniui.

Diskusijoje dalyvavusios mokslininkės atkreipė dėmesį, kad komunikacijos kampanija apie skiepus turi būti savalaikė ir personalizuota, pasitelkiant bendruomenių, religinius lyderius, žymius žmones.

Naujausia Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu atlikta rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos „Spinter tyrimai“ apklausa rodo, kad skiepytis nuo COVID-19 sutiktų 64 proc. Lietuvos gyventojų. Neapsisprendę teigė esantys 16 proc., „greičiau ne“ ir „ne“ atsakė po 10 proc. respondentų.

Sveikatos apsaugos ministras teigė, kad neatsisakoma tikslo iki vasaros pabaigos nuo koronaviruso paskiepyti 70 proc. arba 1,96 mln. gyventojų.

„Tačiau tikslas, planas ir grafikas yra labai skirtingi dalykai“, – sakė jis.

Pasak A. Dulkio, minėtam tikslui pasiekti reikia beveik 4 mln. dozių. Tuo metu Lietuva turi tik maždaug pusės šio kiekio vakcinos tiekimo grafikus.

Ministras vardijo, kad sausio mėnesį Lietuva gavo 91 tūkst. 20 vakcinos dozių, vasarį bus gauta per 204 tūkst., kovą – 320 tūkst., balandį – per 755 tūkst., gegužę – per 682 tūkst. dozių.

„Tai matome pagal grafikus. Tikslui pasiekti Lietuvai dar trūksta 1,87 mln. dozių“, – sakė A. Dulkys.

Antradienio duomenimis, Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze iš viso paskiepyta 125 tūkst. 518 žmonių, abiem dozėmis – 68 tūkst. 651 žmogus.