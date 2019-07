Dėl erkinio encefalito trys šeimos nariai paguldyti į ligoninę: užkrėtė ne erkės?

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis (ULAC), šių metų liepą trys asmenys paguldyti į ligoninę dėl erkinio encefalito (EE), kuriuo, kaip įtariama, jie užsikrėtė per termiškai neapdorotą ožkos pieną.

Tai tos pačios šeimos nariai, kur hospitalizavus vieną asmenį, vėliau kelių dienų laikotarpiu ligos simptomai (bendras silpnumas, karščiavimas, galvos skausmai, sprando raumenų rigidiškumas) pasireiškė ir kitiems dviem šeimos nariams, kurie taip pat buvo hospitalizuoti.

Pastariesiems nustatyta pirminė erkinio encefalito diagnozė. Įtariama, kad visų susirgusiųjų užsikrėtimo būdas – vartojant termiškai neapdorotą ožkų pieną, nes pastaruoju metu erkės įsisiurbimas nebuvo nepastebėtas, tačiau nustatytas kitas EE rizikos veiksnys – maistui buvo vartojamas nepasterizuotas ožkų pienas. Visi trys šeimos nariai gyvena kartu kaimiškoje vietovėje, augina ožkas, maistui vartoja nepasterizuotą jų pieną bei savo reikmėms gamina ožkos pieno sūrius.

Pixabay nuotr.

Pasak Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro entomologės, mokslų daktarės Mildos Žygutienės, kasmet Lietuvoje registruojami erkinio encefalito atvejai, išplitę per termiškai neapdorotą ožkų ar karvių pieną. Paprastai tai įvyksta didžiausio iksodinių erkių aktyvumo metu – pavasarį arba vasaros pradžioje.

ULAC duomenimis, praeitais metais buvo registruoti penki erkinio encefalito protrūkiai, kai buvo užsikrėsta nuo ožkų pieno. Šių protrūkių metu susirgo 14 asmenų, t.y. 3,6 proc. visų sirgusiųjų tais metais. ULAC duomenimis, Lietuvoje sergamumas erkiniu encefalitu didėja: per š.m. sausio–birželio mėnesius, šia liga susirgo 99 asmenys, kai praėjusiais metais per tą patį laikotarpį registruotas 61 ligos atvejis.

Vytauto Liaudanskio nuotr.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro specialistai rekomenduoja vartoti tik pasterizuotą arba virintą karvių, ožkų pieną ar jo produktus. Virinant pieną erkinio encefalito virusas žūsta per 2 minutes, veikiant 70 ºC temperatūrai – per 5 minutes.

Veiksmingiausia erkinio encefalito profilaktikos priemonė – skiepai. Praėjus 2 savaitėms nuo antrosios vakcinos dozės suleidimo, žmogui susiformuoja imunitetas nuo EE.

Erkinis encefalitas – arboviruso sukeliama liga – klasikinė gamtinė židininė infekcija. Šią ligą platina Ixodes genties erkės (I. ricinus, I. persulcatus) kraujo siurbimo metu. Galimas ir alimentarinis žmonių užsikrėtimo kelias per nepasterizuotą, infekuotą erkinio encefalito virusu, ožkų ar karvių pieną nors ir retai pasitaikantis. 2017–2018 m. tokie atvejai registruoti Čekijoje ir sudarė 0,6–0,3 proc. visų atvejų. Slovakijoje per pastaruosius 13 metų registruojama vidutiniškai 3 protrūkiai per metus.

A. Ufarto / Fotobanko nuotr.

Erkinio encefalito virusas sukelia virusinę centrinės sistemos ligą, kuri plačiai paplitusi Rytų Europoje ir Azijoje. Einant į mišką, reikėtų apsivilkti šviesiais drabužiais: viršutiniai drabužiai turėtų būti ilgomis rankovėmis, kurių rankogaliai gerai priglustų prie riešo, kelnių klešnių apačia taip pat turėtų būti gerai prigludusi prie kūno. Galvą patartina apsirišti skarele arba užsidėti garai priglundančią kepurę, gobtuvą.

Repelentais apruošiamos atviros žmogaus kūno vietos (veidas, kaklas, rankos). Repelentais galima apruošti ir gamtoje dėvimus drabužius.