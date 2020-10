Daugiausia naujų koronaviruso atvejų – Vilniaus ir Kauno apskrityse

Taip pat 12 atvejų registruota Šiaulių, trys Tauragės, po vieną Panevėžio, Telšių ir Alytaus apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 67 asmenys, iš jų 33 yra siejami su židiniais.

Kauno apskrityje keturi atvejai, iš kurių vienas yra antrinis, patvirtinti Kauno vyriausiojo policijos komisariato protrūkyje. Iš viso su juo siejami 22 susirgimai.

Du nauji atvejai yra susiję su Kauno Erudito licėjaus protrūkiu. Čia iš viso užsikrėtė 19 žmonių.

Įmonės „Kauno autobusai“ protrūkyje registruotas antrasis susirgimas.

Vienas antrinis atvejis yra siejamas su Kauno Jogos studija. Iš viso šiame protrūkyje registruoti trys susirgimai.

Valstybinio Kauno muzikinio teatro židinyje nustatytas dar vienas susirgimas. Tai – 51 atvejis.

Be to, vienas atvejis fiksuotas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės Kardiologijos skyriuje. Šiuo metu NVSC yra gavusi informacijos ir apie kitų asmenų, galimai susijusių su šiuo skyriumi, teigiamus testų rezultatus, tačiau jų epidemiologinė diagnostika dar tęsiama.

Visuomenės sveikatos specialistai informuoja, kad vienas antrinis atvejis patvirtintas ir Raseinių savivaldybėje. Su šiuo protrūkiu siejamas 51 atvejis.

Vilniaus apskrityje keturi nauji susirgimai yra susiję su ledo ritulio varžybomis. Iš viso su šiuo protrūkiu jau siejami 22 atvejai.

Trys nauji atvejai, iš kurių vienas antrinis, susijęs su sveikatingumo klubu „Alfa Steps“. Šiame židinyje fiksuoti septyni infekcijos atvejai.

Vienas antrinis atvejis siejamas su rugsėjo 24 dieną vykusiu renginiu „K2 Comedy Atviras Mikrofonas“. Tai antrasis registruotas susirgimas.

Šiaulių apskrityje keturi atvejai yra susiję su įmonės „Rūta“ židiniu. Iš viso su juo siejama 12 užsikrėtusiųjų.

Trys nauji atvejai Šiauliuose yra siejami su bendrovės „Telia“ protrūkiu. Čia iš viso serga 15 žmonių.

Be to, per praėjusią parą patvirtintas vienas antrinis atvejis, susijęs su židiniu Respublikinėje Šiaulių ligoninėje. Tai – 65 susirgimas.

Taip pat vienas antrinis atvejis Šiaulių apskrityje yra siejamas su koronavirusinės infekcijos protrūkiu Kelmės pieninėje. Šiame židinyje registruoti 29 susirgimai.

Sidabravo žemės ūkio bendrovės Radviliškyje židinyje nustatytas dar vienas užsikrėtusysis. Iš viso su šiuo protrūkiu jau siejami keturi atvejai.

Taip pat Radviliškyje vienas naujas atvejis patvirtintas siuvyklos „Danijus“ židinyje. Su juo siejamas 21 infekcijos atvejis.

Panevėžio apskrityje vienas atvejis siejamas su įmone „Iremas“. Tai – 15 susirgimas.

Tauragės apskrityje du atvejai registruoti Jurbarko ligoninėje.

Epidemiologams kol kas nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 11 žmonių.

Be to, per praėjusią parą nustatyti trys įvežtiniai atvejai: iš Baltarusijos, Švedijos ir Čekijos.

Lietuvoje iš viso patvirtinti 5366 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 2700 asmenų, 2546 – pasveiko.