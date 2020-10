Daugiausia naujų koronaviruso atvejų – Kauno apskrityje

40 naujų atvejų registruota Kauno, 27 Vilniaus, 21 Šiaulių apskrityse. Dar penki fiksuoti Panevėžio, du Klaipėdos, keturi Alytaus bei vienas Telšių apskrityse.

Po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 72 asmenys, 26 asmenų užsikrėtimo aplinkybių epidemiologams nustatyti nepavyko – jie nebuvo išvykę į užsienį ir su nustatytais užsikrėtusiais nebendravo.

Be to, per praėjusią parą registruoti du įvežtiniai atvejai iš Ukrainos ir Baltarusijos.

Kauno apskrityje, Raseinių rajone, įsikūrusiuose Blinstrubiškių socialinės globos namuose vakar patvirtinta 10 koronavirusinės infekcijos atvejų. Visi asmenys yra darbuotojai. Iš viso čia jau registruotas 71 atvejis: užsikrėtė 27 darbuotojai, 40 gyventojų, nustatyti keturi antriniai atvejai.

Dar du atvejai siejami su protrūkiu Raseinių rajono Betygalos Maironio gimnazijoje (iš viso trys atvejai), vienas – su Raseinių „Šaltinio“ progimnazija, kur infekcija patvirtinta mokiniui (iš viso trys susiję atvejai).

Vienas koronaviruso atvejis, nustatytas mokiniui, siejamas su protrūkiu Kauno Erudito licėjuje (iš viso 17 susijusių atvejų) bei dar vienas antrinis – su Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija (iš viso 3 susiję atvejai).

Du nauji užsikrėtimai Kauno apskrityje siejami su protrūkiu Valstybiniame Kauno muzikiniame teatre. Abu atvejai yra antriniai. Iš viso registruota 50 susijusių atvejų.

Penki nauji atvejai Vilniaus apskrityje, vertinama, yra susiję su statybų bendrove „Mitnija“. Visi asmenys yra darbuotojai. Iš viso čia registruota 10 susijusių atvejų.

Du atvejai Vilniuje siejami su protrūkiu šokių studijoje „Šokio harmonija“. Vienas iš asmenų yra lankytojas, kitas – antrinis atvejis. Iš viso registruota 15 susijusių atvejų.

Taip pat du atvejai, vakarykštę parą registruoti Vilniaus apskrityje, epidemiologų vertinimu, yra susiję su protrūkiu pučiamųjų instrumentų orkestre „Trimitas“, kur iš viso jau registruoti 8 susiję atvejai.

Šiaulių apskrityje vakar koronavirusas patvirtintas vienam asmeniui – Radviliškio ligoninės pacientui. Iš viso su židiniu siejami 168 atvejai – 66 pacientai, 67 darbuotojai ir 35 antriniai atvejai.

Penki atvejai, vakar patvirtinti Šiaulių apskrityje, siejami su protrūkiu „Telia Lietuva“. Iš viso registruota 12 susijusių infekcijos atvejų, iš kurių 2 yra vertinami kaip antriniai atvejai.

Taip pat vienas antrinis vakar registruotas atvejis yra susijęs su protrūkiu Respublikinėje Šiaulių ligoninėje. Iš viso registruoti 64 susiję atvejai: 22 pacientai, 21 darbuotojas ir 21 antrinis atvejis.

Du nauji užsikrėtimai Panevėžio apskrityje siejami su protrūkiu Juozo Miltinio

gimnazijoje. COVID-19 praėjusią parą patvirtinta mokiniui ir vieno iš užsikrėtusių mokinių šeimos nariui. Šiuo metu iš viso registruota 13 susijusių koronaviruso atvejų.

Alytaus apskrityje registruoti keturi atvejai, siejami su židiniu Druskininkų savivaldybėje. Trys iš šių asmenų yra savivaldybės darbuotojai. Iš viso fiksuota 10 susijusių COVID-19 atvejų.

Taip pat vienas infekcijos atvejis, registruotas Klaipėdos apskrityje, siejamas su fechtavimosi treniruotėmis Vilniuje. Iš viso patvirtinti septyni susiję infekcijos atvejai.

Lietuvoje iš viso patvirtinti 5285 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 2675 asmenys, 2497 – pasveiko.