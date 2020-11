Daugiau kaip pusšimtyje savivaldybių – papildomi profilaktiniai tyrimai dėl COVID-19

Geltonojoje ir raudonojoje zonose esančiose savivaldybėse profilaktiškai tiriami gydymo ir socialinės globos įstaigų darbuotojai, taip pat pacientai, kurie gydymo įstaigoje praleido daugiau nei 48 valandas.

Atsižvelgiant į tarptautinių organizacijų rekomendacijas, šalies savivaldybės pagal epidemiologinius rodiklius yra skirstomi į tris zonas – geltoną, žalią ir raudoną.

Žalioji zona reiškia, kad į ją patenkančiose savivaldybėse koronaviruso pavojaus lygis yra žemas, o šį kriterijų atitinkančioms savivaldybėms nebūtina taikyti papildomų ribojimų.

Į žalią zoną patenka savivaldybės, kuriose sergamumas mažesnis negu 25 atvejai 100 tūkst. gyventojų bei teigiamų tyrimų dalis per savaitę yra mažesnė negu 4 proc.

Geltonoji zona reiškia, kad joje esančios savivaldybės, siekdamos suvaldyti tolimesnį koronaviruso plitimą, turi būti pasiruošusios bei atsakingai laikytis visuomenės sveikatos ekspertų rekomendacijų. Į geltonąją zoną patenka savivaldybės, kuriose sergamumas neviršija 50 atvejų 100 tūkst. gyventojų, o teigiamų testų dalis – lygi arba didesnė negu 4 proc. arba sergamumas yra 25-150 atvejų 100 tūkst. gyventojų, o teigiamų testų – mažiau kaip 4 proc.

Į raudonąją zoną patenka tos savivaldybės, kuriose sergamumas viršija 50 atvejų 100 tūkst. gyventojų, teigiamų testų dalis – 4 proc. ir daugiau, o atvejų, nesusijusių su protrūkiais ar židiniais, dalis yra 30 proc. ar daugiau per savaitę, arba tos, kuriose sergamumas bus didesnis negu 150 atvejų 100 tūkst. gyventojų ir atvejų, nesusijusių su protrūkiais ar židiniais, dalis yra 30 proc. ar daugiau per savaitę, taip pat savivaldybėje turi būti registruota ne mažiau kaip 10 atvejų per savaitę.

Šiuo metu į raudonąją zoną įtrauktos 34 šalies savivaldybės, geltonąją – 21, žaliąją – penkios.

SAM informacija. nuotr.