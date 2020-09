Daugėjant užsikrėtusiųjų COVID-19 sportinių veiklų metu – specialios rekomendacijos

NVSC paslaugų teikėjams rekomenduoja paslaugas teikti tik pasitarus su visuomenės sveikatos specialistais ir ėmusis maksimalių infekcijos kontrolės prevencijos priemonių. Jei to negalima užtikrinti – laikinai paslaugas stabdyti. Tuo metu žmonėms siūloma patiems įsivertinti individualią riziką.

Paslaugas teikiantys turėtų įvertinti lankytojų srautus, užtikrinti, kad būtų išlaikomi atstumai, patalpos dezinfekuojamos. Grupinių treniruočių išvis rekomenduojama neorganizuoti. Lankytojai turėtų naudotis tik prieš naudojimą dezinfekuotais treniruokliais ir kitu sporto inventoriumi, įsitikinti, ar inventorius dezinfekuotas. Taip pat patys lankytojai turėtų griežtai paisyti atstumų ribojimo. Žinoma, ypatingai svarbu, kad žmonės, kurie jaučia COVID-19 infekcijai būdingus simptomus, išvis į tokias vietas neitų, o jose nedirbtų asmenys, jaučiantys bent menkiausius peršalimui būdingus simptomus.

NVSC Vilniaus departamento direktorės Rolandos Lingienės teigimu, vasaros laikotarpiu atvejus specialistai skaičiavo, siedami juos su renginiais, šeimų šventėmis. Jų tąsa dar matoma, tačiau dabar epidemiologų akiratyje – įvairios laisvalaikio veiklos uždarose patalpose.

Absoliuti dauguma šių žmonių, kurie užsikrėtė po kontakto su sergančiuoju koronavirusu sporto klube ar šokių repeticijose, yra jauni, gyvenantys aktyvų socialinį gyvenimą žmonės.

„Mus – visuomenės sveikatos specialistus – tokios tendencijos ypač neramina. Absoliuti dauguma šių žmonių, kurie užsikrėtė po kontakto su sergančiuoju koronavirusu sporto klube ar šokių repeticijose, yra jauni, gyvenantys aktyvų socialinį gyvenimą žmonės. Matome, kad jie iš vieno užsiėmimo, vienos treniruotės eina į kitą, tad iškart gausėja ir sąlytį turėjusių asmenų ratas. Paprastai tariant, matome žaibišku greičiu augančią tokių veiklų riziką. O ypač, kai kalbame apie besiartinantį šaltąjį metų laiką, kai tokie užsiėmimai atvirose erdvėse bus sunkiai įmanomi. Todėl norime paraginti žmones labai gerai pasverti rizikas“, – sako R. Lingienė.

Anot R. Lingienės, svarbu, kad į tokias vietas neitų žmonės, kurie jaučia bent menkiausius peršalimo simptomus. Taip pat besilankantys asmenys turėtų reikalauti, kad tokiose uždarose viešose laisvalaikio leidimo vietose būtų laikomasi visų infekcijos prevencijos priemonių.

„Patys lankytojai, gaunantys paslaugas, turėtų įvertinti, kaip toje vietoje, į kurią eina, laikomasi infekcijų kontrolės reikalavimų. Jeigu nesilaikoma – neiti. Kitaip tariant, patys lankytojai turi būti atsakingi ir reiklūs, kad užsiėmimai vyktų saugiomis sąlygomis. Tai reiškia – būtų išlaikyti atstumai, patalpos būtų vėdinamos, išvalytos, būtų pakankamai dezinfekcinio skysčio stotelių. Aš asmeniškai į tokių priemonių neužtikrinančią vietą tiesiog neičiau“, – sako direktorė.

Anot NVSC Vilniaus departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėjos Ginretos Megelinskienės, kai užsiimama fizinėmis veiklomis, intensyvėja žmogaus kvėpavimas, tad padidėja aerozolių, t. y. itin mažų skysčio lašelių iškvėpimas, generavimas, per ką virusas ir plinta.

„Suprantame visų norą sugrįžti į įprastą gyvenimo ritmą, mėgautis tomis veiklomis, prie kurių buvome įpratę. Negalime uždrausti kažko daryti, tačiau sakome, kad reikia saugotis. Taip, galbūt infekcija jaunam žmogui nebus tokia pavojinga. Bet jei, pavyzdžiui, po apsilankymo sporto salėje virusą „parnešime“ į namus seneliams, pasekmės gali būti išties liūdnos. Dėl to raginame ne bijoti viruso, bet jo saugotis, prisiminti tas priemones, apie kurias buvome puikiai išmokę pavasarį“, – sako G. Megelinskienė.

Per pastarąsias kelias dienas NVSC fiksuoja protrūkius ledo ritulio treniruotės, varžybų metu, taip pat židinius sporto klube, šokių ir sveikatingumo studijoje, choruose. Vien per pastarąsias kelias dienas užfiksuota per pusšimtis užsikrėtimo atvejų.

Dėl šių atvejų izoliuota apie 1 tūkst. sąlytį turėjusių žmonių.

NVSC duomenimis, ir toliau rugsėjį daugiausia užsikrėtimo atvejų fiksuojama jaunų žmonių gretose. Iš visų per rugsėjį registruotų atvejų 45 proc. – asmenys iki 35-erių metų amžiaus. Vyresni nei 60-ies metų sudaro 14 proc.