Dantų ėduonis – palaikyti burnos higieną neužtenka

Dantų ėduonis – pirmoji lėtinė liga pasaulyje, kurios galima išvengti.

Senovinė ir šiuolaikinė mityba

Prieš tūkstančius metų paleolito gyventojai medžiojo ir ieškojo maisto. Didžiąją žmonijos istorijos dalį mūsų organizmas vystėsi pagal šį mitybos modelį.

Kaip atrodė senovės žmonių mityba?

Mėsa (įskaitant įvairias gyvūno dalis)

Žuvis ir jūros gėrybės

Vaisiai ir daržovės

Riešutai ir sėklos

Aliejus (kai kuriose civilizacijose)

Turbūt galvojate: „Žinoma, bet ar senovės žmonės nesiskundė sugedusiais dantimis?“

Tiesą sakant, senovės žmonių dantų būklė buvo žymiai geresnė nei daugelyje išsivysčiusių pasaulio šalių šiandien!

Odontologas Vestonas A. Pricas išgarsėjo XX a. trečiajame dešimtmetyje atradęs, kad senovės žmonių mityba užtikrina sveikus dantis.

Jo aplankytų vietinių genčių gyventojų dantys buvo tiesūs ir sveiki, o mityba labai skyrėsi nuo šiuolaikinės.

Tačiau jau po vienos kartos, kai buvo pradėtas vartoti krakmolas, duona ir perdirbtas maistas, gentyse gyvenantys vaikai turėjo ryškių ortodontinių problemų ir smarkiai padaugėjo ėduonies atvejų.

Ko trūksta šiuolaikinėje mityboje?

Šios mitybos skiriasi ne tik cukraus, duonos ir perdirbtų produktų suvartojimu. V. A. Pricas taip pat atkreipė dėmesį, kad gentys dažniausiai vartoja maistinę medžiagą, kurią jis pavadino „aktyvatoriumi X“. Ekspertai dažnai daro prielaidą, kad tai buvo vitamino K2 atradimo ištakos.

Vitaminas K2 – maistinė medžiaga, gyvybiškai svarbi sinergetiniam kalcio judėjimui po visą organizmą. Jis padeda sustiprinti dantis ir kaulus. Jei nevyksta šis procesas, kuriam taip pat reikalingi vitaminai A ir D, dantys daug dažniau genda.

Kita teorija, kodėl šiuolaikinė mityba lemia dantų ėduonies atsiradimą – žmonės valgo ne taip įvairiai, kaip anksčiau.

Maistas, kuriame gausu žalumynų, mėsos, sviesto ir sėklų, suteikia galimybę kramtyti daugybę tekstūrų, o tai puikiai valo dantis ir apsaugo nuo apnašų.

Seilių vaidmuo

Negalima kalbėti apie sveikus dantis nepaminint seilių. Kad išvengtumėte dantų ėduonies, seilės – tarpląstelinis skystis, kuris tiekia maistingąsias medžiagas dantims ir veikia kaip pagrindinė apsauga nuo kenksmingų bakterijų – turi būti geros būklės.

Dantų valymas mažai prisideda prie seilių kokybės. Kita vertus, jūsų mityba – vienas iš keleto pagrindinių veiksnių, turinčių įtakos seilių gamybai ir kokybei.

Maistingų medžiagų turintis maistas, kuriame mažai tuščių kalorijų, perdirbto cukraus, rūgščių ingredientų ir dirbtinio cukraus, padeda skatinti sveikas seiles, galinčias apsaugoti dantis visą dieną.

Kodėl dantų valymas svarbus dantų sveikatai?

Jums gali kilti klausimas, ar apskritai rekomenduojama valytis dantis. Atsakymas – taip. Dantis turėtumėte valytis bent du kartus per dieną!

Dantų valymas daro įtaką dantų sveikatai, nes naikina dantų paviršiuje besikaupiančias bakterijas. Tai reiškia, kad laikui bėgant jos rečiau telkiasi ir sukelia „rūgščių atakas“, kurios ardo danties struktūrą ir sukelia dantų ėduonį.

Jei naudojate dantų pastą, kurioje yra veikliosios medžiagos hidroksiapatito (HAp) arba fluorido, gaunate papildomos naudos. Šie junginiai dar labiau apsaugo danties struktūrą nuo ėduonies.

Tačiau net ir puikus dantų valymas užima vos kelias minutes per dieną, o maistas, kurį valgote, dantis veikia dvidešimt keturias valandas per parą, septynias dienas per savaitę.

Geriausia, jei teisinga burnos higiena ir dantis tausojanti mityba eina koja kojon. Valydami dantis galite užpildyti kai kurias ne visai tinkamos mitybos spragas, tačiau dantų valymas negali panaikinti visos nesveikos mitybos žalos.

Taigi, ką turėtumėte prisiminti? Valykite dantis du kartus per dieną, bet daugiausia dėmesio skirkite tam, kad organizmas (ir dantys) gautų tai, ko jiems reikia, kad išliktų stiprūs – įvairaus maisto, kuris turi daug maistinių medžiagų.