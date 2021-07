Bus pažymima Pasaulinė hepatitų diena – siekiama kuo skubiau eliminuoti šią ligą

Pažymint Pasaulinę hepatitų dieną PSO siunčia hepatitų prevencijos žinutes visuomenei, sprendimų priėmėjams ir nacionaliniams lyderiams.

PSO žinutės visuomenei

Žmonės, gyvenantys su hepatitu, negali laukti gyvybę gelbstinčio gydymo.

Tyrimai ir gydymas dėl hepatito B nėščiosioms negali laukti. Prevencijos priemonėmis galima užkirsti kelią hepatito B viruso infekcijos perdavimui iš užsikrėtusių motinų jų kūdikiams.

Naujagimiai negali laukti savo skiepo nuo hepatito B.

Žmonės, paveikti hepatito, negali laukti kol bus apsaugoti nuo stigmos ir diskriminacijos.

Bendruomenės organizacijos negali laukti didesnių investicijų.

Sprendimų priėmėjai negali laukti ir turi veikti dabar, kad hepatitų eliminavimas taptų realybe per politinę valią ir finansavimą.

PSO žinutės sprendimų priėmėjams

Virusinių hepatitų eliminavimo integravimas su kitomis sveikatos priežiūros paslaugomis negali laukti.

Hepatitų priežiūros finansavimas negali laukti.

Visų gyvybės yra svarbios – ar tai būtų maži vaikai, ar žmonės, kurie švirkščiasi narkotikus.

Trijų infekcijų – ŽIV, hepatito B ir sifilio – perdavimo iš motinos vaikui eliminavimas negali laukti.

Įrodymais pagrįstos hepatitų eliminavimo priemonės šalyse negali laukti.

Visuotinos sveikatos paslaugos visiems gyvenantiems su hepatitu negali laukti. Pradėti veikti dabar reiškia gelbėti gyvybes.

PSO žinutės nacionaliniams lyderiams

Negalima laukti nustatant nacionalinius hepatitų eliminavimo tikslus. Pasaulis be virusinių hepatitų iki 2030 m. prasideda nuo šalies.

Rūpinimasis labiausiai pažeidžiamais hepatitais sergančiais žmonėmis negali laukti. Visų gyvybės yra svarbios – ar tai būtų maži vaikai, ar žmonės, kurie švirkščiasi narkotikus ir susiduria su didesne rizika užsikrėsti hepatitais.

Nuolatinis svarbiausių hepatitų priežiūros paslaugų plėtojimas negali laukti.

Bendruomenių įtraukimas į hepatitų paslaugų teikimą negali laukti.

Sprendimų priėmėjai negali laukti ir turi veikti dabar, kad hepatitų eliminavimas taptų realybe per politinę valią ir finansavimą.

Hepatitas – kepenų uždegimas, kurį gali sukelti virusai (hepatito) bei neinfekciniai veiksniai (alkoholis, medikamentai ir pan.). PSO duomenimis, dažniausiai lėtinius hepatitus sukelia hepatito B ir C virusai. Lėtiniai B ir C hepatitai yra dažniausi kepenų cirozės, kepenų vėžio ir su jais susijusių mirčių priežastis. Naujausiais PSO duomenimis, pasaulyje kas 30 sekundžių miršta žmogus nuo su hepatitu susijusių ligų. Iš viso nuo hepatitų B ir C kasmet per metus pasaulyje miršta 1,1 milijonas žmonių bei kasmet užregistruojama 3 milijonai naujų atvejų. Pasauliniu mastu hepatitai – tai antroji mirties nuo infekcinių ligų priežastis po tuberkuliozės.

Pasaulinėje hepatito strategijoje, kuriai pritarė visos PSO valstybės narės, nuo 2016 m. iki 2030 m. siekiama 90 proc. sumažinti naujų hepatito infekcijos atvejų bei 65 proc. sumažinti mirčių skaičių.

Ilgametė sergamumo hepatitais dinamika Lietuvoje rodo, kad sergamumas ūmiais hepatitais B ir C turi mažėjimo tendenciją, tačiau Lietuvoje išlieka itin aktualūs lėtinių virusinių hepatitų geresnio išaiškinamumo klausimai.

Hepatitus sukelia penkios pagrindinės hepatito viruso padermės – A, B, C, D ir E. Nuo hepatitų A, B yra skiepai. C hepatitas yra pagydoma virusinė liga.