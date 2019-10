Ar galima sportuoti, jei ką nors skauda?

Dauguma žmonių gyvenime pasiekia tokią būseną, kai nori pagerinti savo fizinę formą. Vieni susirūpina sveikata, o kiti tiesiog nori atrodyti geriau, tačiau pradėjus lankyti sporto klubą, gali kilti daugybė klausimų: kaip dažnai turėtumėte treniruotis, kad pasiektumėte norimų rezultatų? Kodėl kasdienės treniruotės sukelia nuovargį? Ar galite treniruotis, jeigu jums skauda nugarą? Ar sportas padeda onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams? Kodėl per treniruotes pavojinga naudoti laidines ausines?

Į šiuos ir kitus klausimus atsakys ilgametę patirtį turinti trenerė Lina Dranginytė.

Ar dažnos treniruotės gali pakenkti jūsų sveikatai?

Jeigu norite palaikyti gerą fizinę formą, turėtumėte treniruotis 2-3 kartus per savaitę. 120 minučių jėgos treniruotės turės teigiamą poveikį jūsų sveikatai ir fizinei išvaizdai. Treniruočių skaičių ir ilgį galite padidinti tik tada, kai sustiprės jūsų kūnas.

„Visi žinome, kad kraštutinumai kenkia sveikatai. Jeigu bandysite pasiekti greitų rezultatų ir treniruositės kiekvieną dieną, tada gausite visiškai priešingą rezultatą, nes sumažės jūsų darbingumas. Nuolatinis nuovargis – tai vienas iš pagrindinių persidirbimo požymių. Žmonės mano, kad profesionalūs sportininkai treniruojasi kiekvieną dieną ir nuolatos jaučiasi puikiai, tačiau jie taip pat susiduria su tuo pačiu reiškiniu, bet, priešingai nei mėgėjai, profesionalūs sportininkai žino, kaip valdyti šį nuovargį. Bet kokiu atveju, net ir profesionaliai sportuodami du kartus per dieną, nesulauksite greitų ir teigiamų rezultatų“, – sakė trenerė.

Tarp treniruočių turėtų būti bent 24 valandų pertrauka, o geriausiu atveju – 72 valandų, kad organizmas galėtų atsigauti po intensyvios treniruotės. Priešingu atveju galite rimtai pakenkti savo sveikatai

Kodėl reikėtų treniruoti skirtingas raumenų grupes?

„Treniruočių suskirstymas pagal raumenų grupes – tai puikus sprendimas, - sakė „4F“ prekės ženklo ambasadorė. - Jūs galite treniruoti vieną raumenų grupę, pavyzdžiui, kojas ir sėdmenis, ir leisti pailsėti tai raumenų grupei, kurią treniravote anksčiau. Būtent todėl treneriai rekomenduoja per vieną treniruotę dirbti su viena raumenų grupe, kitaip organizmas negalės atsigauti ir jums skaudės visus kūno raumenis. Skirtingi raumenys atsinaujina skirtingu greičiu, pavyzdžiui, kojoms reikia daugiau laiko nei rankoms“.

Ar galite sportuoti, jeigu jums ką nors skauda?

Tai gali atrodyti keista, tačiau į šį klausimą nėra tikslaus atsakymo. Pavyzdžiui, jėgos treniruotės gali padėti mažinant nugaros ar sąnarių skausmus, nes jos sutvirtinta įvairius kūno raumenis.

Bet tokios treniruotės taip pat gali pakenkti, jeigu problema nėra susijusi su atramos ir judėjimo sistema. Moksliniai tyrimai patvirtina, kad treniruotės padeda onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams, tačiau, pavyzdžiui, nugaros skausmus gali sukelti daugybė įvairių priežasčių ir ligų, kurių negalima suderinti su treniruotėmis. Tas pats pasakytina ir apie kitas kūno dalis, todėl tokiais atvejais geriausia būtų pasitarti su gydytoju.

Kaip išsirinkti aprangą sportui?

Drabužiai turi būti švarūs ir patogūs. Netinka per daug aptempta apranga, o drabužių siūlės turėtų netrinti ir neerzinti odos.

„Geriausia rinktis besiūles kelnes ir marškinėlius. Vis dėlto nereikėtų dėvėti itin laisvų drabužių, geriau įsigykite tokius, kurie atitinka jūsų dydį, nes būtent tinkamai pasirinkta sportinė apranga leidžia palaikyti kūno šilumą arba padeda neperkaisti. Treniruotėms skirti drabužiai dažniausiai turi tinklinius įsiuvus, tačiau ir pats audinys yra laidus orui, suteikia komforto jausmą, - paaiškino trenerė. – Sporto salėse nepatartina dėvėti papuošalų: venkite žiedų, apyrankių, auskarų ir grandinėlių, o su laidinėmis ausinėmis turėtumėte elgtis itin atsargiai, yra pasitaikę tokių atvejų, kai ausinių laidai įstrigo treniruoklių mechanizmuose“.

Koks yra sporto klubų etiketas?

„Žinoma, treniruočių salė nėra pati gaiviausia vieta pasaulyje. Čia daugybė aktyviai sportuojančių ir prakaituojančių žmonių, tačiau tai neturėtų tapti pasiteisinimu tiems, kurie neskalbia savo aprangos. Reikėtų gerbti save ir kitus, o jūs neturėtumėte bandyti kitų lankytojų kantrybės“, – sakė L. Dranginytė.

Kvepalus reikėtų naudoti taip pat itin atsargiai. Stiprūs aromatai netinka sporto salėms ir netgi gali sukelti galvos skausmą. Nereikėtų pamiršti ir atsarginės avalynės. Jeigu treniruojatės su ta pačia avalyne, su kuria atėjote į sporto klubą, tada galite sugadinti treniruoklius, nes tam tikri mechanizmai tiesiog užsikimš nuo purvo ir kitų nešvarumų. Bėgimo takelis yra ne vienintelis treniruoklis, nedraugaujantis su purvu. Be to, reikėtų patiems susitvarkyti inventorių, kuriuo naudojotės, ir palikti jį taip, kaip radote prieš treniruotę. Ši taisyklė ypač galioja sunkiems salės svarmenims. Dažnai treniruoklių sales administruoja merginos, kurios negalėtų pakelti itin sunkių svorių, net jeigu to norėtų.

„Į sporto klubo prenumeratą neįeina inventoriaus surinkimas po treniruočių, todėl būkime supratingi ir mandagūs“, – priminė trenerė.