Apsaugokite savo vaiką nuo ŽPV, sukeliančio gimdos kaklelio vėžį

Gimdos kaklelio vėžys yra antras pagal dažnumą vėžys po krūties vėžio, kuriuo Europos sąjungos šalyse serga 15–44 metų amžiaus moterys. Kiekvienais metais yra užfiksuojama 33 tūkst. naujų gimdos kaklelio vėžio atvejų ir 15 tūkst. mirčių. Iki 75 proc. visų gimdos kaklelio vėžio atvejų galima išvengti skiepijant ŽPV infekcijos vakcinomis. Didžiausias vakcinos efektyvumas pasiekiamas, jei skiepijamos mergaitės, dar neturėjusios kontakto su ŽPV (t. y. neturėjusios lytinių santykių).

Lietuvoje pagal vaikų profilaktinio skiepijimo programą mergaitės yra skiepijamos dvivalente Cervarix vakcina, kuri apsaugo nuo 16 ir 18 žmogaus papilomos viruso tipų, kurie lemia apie 70 proc. visų gimdos kaklelio vėžio atvejų. Vakcinacijos schemą sudaro dvi vakcinos dozės, tarp kurių turi būti ne trumpesnė kaip šešių mėnesių pertrauka.

Dėl nemokamos ŽPV infekcijos vakcinos vienuolikos metų mergaitėms reikia kreiptis į vaiko šeimos gydytoją. Jei mergaitė dėl įvairių priežasčių nebuvo paskiepyta laiku, gydytojas sudaro individualų skiepijimų planą, siekiant pasivyti Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriuje numatytus skiepijimus.

Nuo penkiolikos metų mergaitėms ŽPV vakcinos skiepijimo schemą sudaro trys vakcinos dozės, iš kurių – dvi dozės atliekamos valstybės lėšomis, o trečioji vakcinos dozė turės būti apmokama paciento lėšomis. Valstybės lėšomis ŽPV vakcina gali skiepytis tik tos mergaitės, kurioms vienuolika metų suėjo ne anksčiau, kaip 2016 m. rugsėjo 1 d. (t. y. nuo ŽPV vakcinos įtraukimo datos į profilaktinių skiepijimų kalendorių) arba vienuolika metų sukanka vėliau.

Per savo gyvenimą keturi iš penkių lytiškai aktyvių žmonių kažkuriuo savo gyvenimo etapu tampa užkrėsti ŽPV. Nors didžioji dalis užkrėstųjų šiuo virusu per pora metų pasveiksta savaime be jokio gydymo, tikimybė užsikrėsti vėl tuo pačiu ar kitu virusu išlieka visą gyvenimą. Jei žmogaus organizmas viruso neįveikia ir jis lieka ląstelėse ilgai (žmogus tampa viruso nešiotojas), didėja rizika susirgti gimdos kaklelio, makšties, vulvos, išangės, varpos, burnos, ryklės, gerklų, liežuvio šaknies ar net seilių liaukų bei tonzilių vėžiu. Ilgai išliekanti mažos rizikos ŽPV infekcija sukelia minėtų organų karpas. Susirgti gimdos kaklelio vėžiu gali kiekviena moteris, nepriklausomai nuo amžiaus ar paveldimumo. Tačiau išvengti ligos gali kiekviena mergaitė pasiskiepijusi ŽPV vakcina.

Vasaros sezonas – vaikų profilaktinių sveikatos tikrinimų metas, tuo pačiu puiki proga paskiepyti vaikus pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių. Vaikų sveikatos tikrinimo metu rekomenduojama su šeimos gydytoju aptarti kylančius klausimus dėl kitų skiepais valdomų užkrečiamųjų ligų, tolesnio skiepijimo plano, o jei reikia ir pasiskiepyti.