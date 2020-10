Akių mikrochirurgų įgūdžiams lavinti – pirmasis Lietuvoje modernus simuliatorius

Stalas su manekeno galva, chirurginiai instrumentai, mikroskopas su virtualiosios realybės sistema, kompiuteris, valdymo pedalai – ši jautri ir tiksli virtualiosios realybės simuliacinė įranga pradedantiesiems akių chirurgams padės įgyti kataraktos ir vitrektomijos operacijos įgūdžių, o jau turintiems šių įgūdžių – juos tobulinti.

Novatoriškas akių mikrochirurgijos simuliatorius įrengtas atnaujintose Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (LSMUL KK) Akių ligų klinikos patalpose. Chirurginių įgūdžių jaunuosius gydytojus rezidentus su šia įranga mokys labiausiai patyrę savo sričių specialistai.

Akių ligų klinika – didžiausias oftalmologinio profilio centras Lietuvoje. Neatskiriama klinikos darbo sritis – jaunų specialistų rengimas: čia mokomi LSMU Medicinos Akademijos oftalmologijos rezidentai iš Lietuvos ir užsienio, mikrochirurgijos įgūdžius tobulina jauni ir pažengę oftalmologai-mikrochirurgai.

Atsivėrė reta galimybė tobulėti

Kauno klinikų Akių ligų klinikos vadovė profesorė Reda Žemaitienė pabrėžė, jog per trejus rezidentūros studijų metus parengti jauną specialistą, ypač mikrochirurgą, – itin sudėtingas iššūkis.

Pastarųjų dešimtmečių technologijų proveržis, mokslo įrodymais grįstos medicinos įsigalėjimas oftalmologijos sričiai buvo ypač reikšmingi, atsirado visiškai naujų diagnostikos ir gydymo galimybių. Tačiau dėl chirurgų parengimo specifikos kai kurių skubių ir sudėtingų akių operacijų prieinamumas auga lėtai.

„Tarkime, labai sunku sudaryti reikiamas sąlygas jauniems chirurgams tobulintis vitreoretinalinės chirurgijos – stiklakūnio ir tinklainės ligų chirurginio gydymo atliekant pars plana vitrektomijas – srityje. Vien asistuojant labiau patyrusiam chirurgui praktinių chirurginių įgūdžių neįgyjama, nes stiklakūnio ertmėje vienu metu dirba tik vienas chirurgas. Reikiamų praktinių įgūdžių nesuteikia ir trumpalaikės stažuotės užsienio centruose, nes pradedančiam chirurgui neleidžiama operuoti prieš tai neįvertinus jo žinių, asmeninių savybių ir pagrindinių įgūdžių. Be to, per mokymosi laiką gali ir nepasitaikyti norimų stebėti atvejų. Tad įgyta nauja moderni įranga, mikrochirurgijos įgūdžių lavinimo simuliatorius , – tai galimybė jauniems oftalmologijos specialybės gydytojams, planuojantiems tapti mikrochirurgais, saugiai, veiksmingai mokytis mikrochirurgijos įgūdžių ir juos tobulinti“, – pasakojo Akių ligų klinikos vadovė prof. R. Žemaitienė.

Šios klinikos Akių ligų dienos chirurgijos skyriaus vadovė, Kataraktos, glaukomos ir lazerinės chirurgijos sektoriaus vadovė, gydytoja oftalmologė prof. dr. Dalia Žaliūnienė teigia, jog oftalmologiniai virtualiosios realybės simuliatoriai pasaulyje tampa neatsiejama mikrochirurgijos sudėtine dalimi. Mokymasis simuliatoriumi atkuria artimiausias realiai operacijai sąlygas nesukeliant rizikos pacientams.

Naujoji moderni įranga pradedantiesiems ir pažengusiems, bet nedaug operuojantiems akių mikrochirurgams padės mokantis atlikti įvairaus sudėtingumo operacijas: nuo sudrumstėjusio lęšiuko pašalinimo ir pakeitimo dirbtiniu intraokuliniu lęšiu iki vitreoretinalinės chirurgijos atliekant pars plana vitrektomijas (stiklakūnio atšokdinimo, epiretininės membranos šalinimo, tinklainės atšokimo gydymo su silikono aliejumi ar dujų endotamponadomis), ir daugybę kitų sudėtingų chirurginių manipuliacijų.

„Tyrimais nustatyta, kad įvaldžius simuliacines situacijas, sumažėja realių operacinių komplikacijų, trumpėja mokymosi laikas, greičiau paruošiami chirurgai, jų mokytojai gali daugiau laiko skirti savo operacijoms“, – įgūdžių lavinimo simuliacine įranga privalumus pabrėžė prof. dr. D. Žaliūnienė.

Naujoji moderni įranga – Lietuvoje kol kas vienintelė. Tikimasi sulaukti norinčių pasitobulinti gydytojų oftalmologų ne vien iš Lietuvos, Kauno klinikų Akių ligų klinikos specialistai yra parengę specialius mokomuosius kursus lietuvių ir anglų kalbomis.

„Dar viena galimybė, pasitelkus pažangiausią technologiją, jauniesiems gydytojams mokytis chirurgijos meno – tarsi investicija į ateitį, rengiant naujas mikrochirurgų kartas. Svarbiausia – laimingas dėl grąžinto regėjimo ir kokybiško gyvenimo mūsų pacientas“, – pabrėžė Akių ligų klinikos vadovė prof. R. Žemaitienė.